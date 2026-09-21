Lời khuyên cho người chuẩn bị nhảy việc

Một công việc mới có thể mang đến mức lương tốt hơn, môi trường phù hợp hơn hoặc đơn giản là một cơ hội mà bạn không muốn bỏ qua.

Nhưng trước khi gửi đơn nghỉ việc, có vài chuyện về tiền bạc và cuộc sống hàng ngày nên được tính trước để một quyết định nghề nghiệp không trở thành áp lực tài chính sau đó.

Đừng chỉ nhìn vào mức lương mới

Lương cao hơn là lý do rất dễ khiến người ta quyết định nhảy việc, nhưng không phải lúc nào mức lương mới cũng có nghĩa là bạn sẽ dư tiền hơn.

Hãy nhìn vào toàn bộ thu nhập và những khoản phải chi khi chuyển sang công việc mới. Công ty mới có thể trả cao hơn nhưng xa nhà hơn, khiến chi phí đi lại tăng. Có thể không còn phụ cấp ăn trưa, gửi xe hoặc một số khoản phúc lợi như công việc hiện tại. Thậm chí, nếu công việc mới yêu cầu ăn mặc, giao tiếp hoặc di chuyển nhiều hơn, chi phí hàng tháng cũng có thể thay đổi.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “lương mới bao nhiêu?”, hãy thử tính xem mỗi tháng mình thực sự còn lại bao nhiêu sau khi đi làm ở nơi mới.

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Đừng nghỉ việc trước khi biết mình sẽ nhận được gì ở chỗ mới

Nếu đã có ý định nghỉ, hãy cố gắng hoàn tất các bước quan trọng với công ty mới trước khi gửi đơn ở công ty hiện tại.

Một lời hứa về mức lương hay trao đổi qua điện thoại chưa chắc đã giống một offer chính thức. Hãy kiểm tra rõ vị trí, mức lương, thời gian thử việc, thời điểm bắt đầu, chế độ thưởng và những khoản phụ cấp nếu có.

Đặc biệt, đừng mặc định rằng “đã được nhận” đồng nghĩa với việc mọi thứ chắc chắn. Một khoảng thời gian không có thu nhập giữa hai công việc có thể khiến kế hoạch tài chính của bạn bị đảo lộn.

Nếu chưa có việc mới, hãy nhìn lại khoản tiền mình đang có

Có những lúc nghỉ việc trước rồi mới tìm việc là lựa chọn cần thiết. Khi đó, điều quan trọng nhất là biết mình có thể sống được bao lâu nếu chưa có thu nhập mới.

Hãy cộng những khoản bắt buộc phải trả mỗi tháng như tiền nhà, ăn uống, đi lại, hóa đơn, học phí hoặc các khoản vay nếu có. Sau đó nhìn vào số tiền mình đang có và tính xem khoản đó có thể duy trì cuộc sống trong bao lâu.

Con số này sẽ giúp bạn biết mình đang có bao nhiêu thời gian để tìm việc, thay vì mỗi tuần lại lo lắng vì chưa có offer mới.

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Đừng tiêu thoải mái hơn chỉ vì nghĩ sắp được tăng lương

Một cái bẫy khá dễ gặp khi chuẩn bị nhảy việc là bắt đầu tiêu tiền theo mức lương tương lai.

Biết mình sắp nhận lương cao hơn, bạn có thể nghĩ đến việc chuyển sang căn hộ tốt hơn, mua điện thoại mới, đăng ký thêm dịch vụ hoặc tự thưởng cho mình một vài món đồ. Nhưng nếu công việc mới chưa bắt đầu hoặc đang trong thời gian thử việc, những khoản chi này có thể khiến bạn chịu áp lực ngay từ những tháng đầu.

Tốt hơn hết, hãy chờ đến khi mức thu nhập mới thực sự ổn định rồi mới quyết định nâng mức sống.

Đừng bỏ qua khoản tiền có thể mất khi nghỉ việc

Trước khi nghỉ, hãy kiểm tra lại những khoản liên quan đến công việc hiện tại: lương, thưởng, ngày phép chưa sử dụng, thời điểm chốt lương và các quyền lợi khác.

Không phải khoản nào cũng được nhận theo cách bạn đang nghĩ. Nếu đang ở gần thời điểm nhận thưởng hoặc có một khoản thu nhập theo kỳ, việc nghỉ sớm hay muộn đôi khi có thể tạo ra chênh lệch đáng kể.

Đây không phải lý do để cố ở lại một công việc mình muốn rời đi, mà là thông tin nên biết trước khi đưa ra quyết định.

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Tính cả “chi phí của một công việc mới”

Một công việc mới không chỉ thay đổi bảng lương. Nó có thể thay đổi thời gian đi làm, thời gian ở nhà, tiền xăng xe, tiền ăn uống và cả những khoản bạn phải tự chi trước đây công ty cũ hỗ trợ.

Ví dụ, nếu trước đây mất 20 phút để đi làm nhưng công việc mới khiến bạn mất gần một tiếng mỗi chiều, phần thời gian và chi phí phát sinh cũng là một phần của quyết định.

Không phải mọi thứ đều quy ra tiền, nhưng tiền bạc là một cách khá rõ để nhìn xem công việc mới thực sự thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào.

Nếu có thể, hãy cho mình một khoảng đệm

Nhảy việc sẽ nhẹ đầu hơn nhiều nếu bạn không buộc công việc mới phải giải quyết ngay tất cả những vấn đề tài chính của mình.

Nếu đang có khoản tiết kiệm, hãy giữ lại một phần làm tiền dự phòng thay vì dùng hết cho việc chuyển nhà, mua sắm hoặc những khoản chi phát sinh khi bắt đầu công việc mới. Còn nếu chưa có khoản dự phòng, hãy cân nhắc kỹ hơn về thời điểm nghỉ và khoảng thời gian mình có thể không có thu nhập.

Cuối cùng, nhảy việc vẫn là một quyết định nghề nghiệp. Nhưng trước khi quyết định, hãy thử đặt nó lên cùng một bảng với mức lương, chi phí đi làm, thời gian, quyền lợi và số tiền bạn đang có. Khi biết rõ những con số đó, bạn sẽ dễ nhìn công việc mới không chỉ bằng mức lương được hứa hẹn, mà bằng cách nó thực sự thay đổi cuộc sống của mình.