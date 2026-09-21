Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Giá vàng 9999 hôm nay 21/9/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu uy tín trên thị trường.

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng cùng độ sáng bóng tự nhiên.

Tuy nhiên, chính đặc tính ít pha lẫn kim loại khác khiến vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc những sản phẩm trang sức có kiểu dáng đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h sáng 21/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,36 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,16 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cuối tuần qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 21/9/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.360.000

14.760.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.360.000

14.760.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.360.000

14.760.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

14.000.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.160.000

14.660.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.140.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.680.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.360.000

14.760.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.360.000

14.760.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.160.000

14.660.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.410.000

14.710.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

14.800.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.150.000

14.650.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.460.000

14.760.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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