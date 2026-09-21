Giá vàng 9999 hôm nay 21/9/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu uy tín trên thị trường.

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng cùng độ sáng bóng tự nhiên.

Tuy nhiên, chính đặc tính ít pha lẫn kim loại khác khiến vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc những sản phẩm trang sức có kiểu dáng đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h sáng 21/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,36 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,16 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cuối tuần qua.

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 21/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 14.000.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.160.000 14.660.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.140.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.680.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.160.000 14.660.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.800.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.