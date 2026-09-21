Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 hôm nay 21/9/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu uy tín trên thị trường.
Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng cùng độ sáng bóng tự nhiên.
Tuy nhiên, chính đặc tính ít pha lẫn kim loại khác khiến vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc những sản phẩm trang sức có kiểu dáng đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 21/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h sáng 21/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,36 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,16 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cuối tuần qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 21/9/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.360.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.360.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.360.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
14.000.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
14.160.000
|
14.660.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
14.140.000
|
14.640.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
13.680.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 21/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.360.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.360.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.160.000
|
14.660.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.410.000
|
14.710.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.400.000
|
14.800.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.150.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.460.000
|
14.760.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.