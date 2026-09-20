Tuần tới, VN-Index có thể chinh phục ngưỡng 1.900 điểm?

Theo các chuyên gia, thị trường tuần tới sẽ diễn biến tích cực, tuy nhiên có thể chinh phục ngưỡng 1.900 điểm hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích, CTCK VPS nhận định, phiên giao dịch cuối tuần qua khá bất ngờ khi chỉ số VN-Index và VN30 cùng tăng tốt trong cả phiên nhưng đóng cửa lại giảm điểm - Phiên cuối cùng của đợt cơ cấu danh mục các quỹ ETFS chưa thể khiến các nhà đầu tư thực sự hài lòng cho dù triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất giai đoạn vừa qua.

Thị trường chứng khoán vẫn có thể vận động tích cực trong tuần giao dịch tới - vùng hỗ trợ mạnh của thị trường vẫn đang ở ngưỡng 1.800 - 1.815 điểm - VN-Index có thể hồi phục trở lại từ 1.820 - 1.850 điểm khi mà các cổ phiếu vốn hóa lớn - nhóm VN30 - nhóm tài chính chứng khoán vẫn có dư địa tăng trưởng giai đoạn tới.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho biết, chưa kỳ vọng chỉ số sớm tiến thẳng lên ngưỡng 1.900 điểm.

Kịch bản phù hợp hơn trong ngắn hạn là rung lắc và đi ngang để củng cố thêm nền quanh vùng hiện tại. Việc bứt phá dứt khoát khu vực 1.845 điểm sẽ là tín hiệu xác nhận quan trọng, mở ra kỳ vọng hướng tới kiểm định vùng tâm lý 1.900 điểm.

Tuần tới, VN-Index có thể đạt ngưỡng 1.900 điểm? (Ảnh minh hoạ).

Theo vị chuyên gia, 1.780 điểm là vùng hỗ trợ để duy trì xu hướng và 1.845 điểm là ngưỡng chỉ số cần vượt được để xác nhận lại xu hướng tăng. Diễn biến tuần qua cũng cho thấy VN-Index đảo chiều khi vừa tiếp cận khu vực 1.845 điểm, cho thấy áp lực cung vẫn còn đáng kể tại đây.

Trong khi đó, có góc nhìn tích cực hơn, chuyên gia của Chứng khoán KBS lại cho rằng, vẫn có cơ sở để VN-Index tiếp tục hướng lên kiểm định vùng 1.900 điểm, dù quá trình đi lên nhiều khả năng sẽ đi kèm các nhịp rung lắc.

Việc chỉ số giữ vững mốc 1.800 điểm và hình thành đáy sau cao hơn cho thấy cấu trúc tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Đồng thời, lực cầu xuất hiện tại các nhịp điều chỉnh cho thấy tâm lý thị trường vẫn tương đối tích cực và dòng tiền chưa rút khỏi thị trường một cách rõ rệt.

Theo vị chuyên gia này, trong kịch bản thuận lợi, VN-Index cần duy trì trên vùng 1.800-1.810 điểm, thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực hơn. Khi đó, chỉ số có thể lần lượt kiểm định vùng 1.850-1.870 điểm trước khi tiến tới khu vực kháng cự mạnh 1.880-1.900 điểm.

Tuy nhiên, chất lượng của nhịp tăng sẽ quan trọng hơn mức tăng tuyệt đối. Nếu đà đi lên có sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm tài chính và các ngành dẫn dắt, khả năng chinh phục 1.900 điểm sẽ đáng tin cậy hơn.

Ngược lại, nếu chỉ số tăng chủ yếu nhờ một vài cổ phiếu trụ trong khi thanh khoản suy yếu và độ rộng thu hẹp, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng.

“ Vùng 1.900 điểm cũng là khu vực có thể xuất hiện áp lực chốt lời lớn do nhà đầu tư đã tích lũy lợi nhuận sau nhịp phục hồi. Vì vậy, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn.

Trong trường hợp VN-Index đánh mất mốc 1800 điểm với khối lượng giao dịch tăng mạnh, kịch bản tăng ngắn hạn sẽ suy yếu và chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn để cân bằng.

Do đó, tôi nghiêng về kịch bản tăng có điều chỉnh xen kẽ. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên cổ phiếu có nền giá chặt chẽ, triển vọng lợi nhuận tích cực và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự ”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán SHS cũng cho biết, thị trường được kỳ vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ một số động lực chính, gồm câu chuyện nâng hạng thị trường và lộ trình giải ngân của khối ngoại, kế hoạch thoái vốn Nhà nước và triển vọng kết quả kinh doanh quý III/2026.

Tuy nhiên, SHS cho rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục phân hóa khi thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ rệt. Để dòng tiền quay trở lại mạnh hơn, cần sự kết hợp của nhiều yếu tố như lạm phát hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất giảm, nền kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực và cán cân xuất nhập khẩu cải thiện trở lại.

Về xu hướng thị trường, SHS cho biết trong tháng 8, VN-Index đã vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5, 6 và 7/2026, qua đó mở ra khả năng chỉ số hướng trở lại vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.