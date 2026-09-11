Chứng khoán giảm hơn 34 điểm, mất mốc 1.800

Trong phiên giao dịch cuối tuần 11/9, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán giảm giá diện rộng, khiến chỉ số VN-Index đi xuống, mất mốc 1.800 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch 11/9, thị trường chứng khoán trong nước phản ứng tiêu cực trước thông tin toàn bộ thị trường châu Á đều giảm. Lúc 9h20, áp lực bán gia tăng khiến số cổ phiếu tăng giá chỉ có 54 mã trong khi số cổ phiếu giảm tới 174 mã.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index mất 15,95 điểm, xuống mốc 1813,28 điểm. Độ rộng cực hẹp với 49 mã xanh và 255 mã đỏ, trong đó 150 mã giảm quá 1%.

Sau giờ nghỉ trưa, đà giảm vẫn chưa dứt. Từ khoảng 14h, thị trường giảm sâu hơn. Trước khi bước vào phiên ATC, chỉ số đại diện sàn HoSE thủng mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Có thời điểm, chứng khoán mất tới hơn 37 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index giảm 34,02 điểm (tương đương mất 1,86%) về 1.795,21 điểm. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trong gần 1 tháng qua.

Chỉ số VN-Index giảm hơn 34 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Toàn sàn HoSE ghi nhận 284 mã giảm, trong khi chỉ còn 51 mã tăng, tương ứng hơn 75% cổ phiếu trên sàn mất giá. Cả rổ VN30 chỉ còn BSR và SSB xanh, còn lại 28 mã giảm điểm với biên độ khá lớn.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay giảm mạnh với mức trung bình giảm lên tới 3,5%, cao nhất thị trường trong bối cảnh không có mã lớn nào tăng điểm. VCI và VDS cùng giảm hơn 5%, SHS và VND đều giảm trên 4%. Hàng loạt cổ phiếu hàng đầu giảm hơn 3% giá trị như SSI (-3,33%), VCK (-3,65%), TCX (-3,79%), VIX (-3,99%), HCM (-3,04%)…

Các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng cũng giảm sâu. Cả ngành chỉ VBB và SSB xanh giá, còn lại hơn nửa nhóm ngành giảm trên 1%. VIB giảm mạnh nhất ngành và mất 3,28% giá trị, LPB giảm 3,01%. Nhóm giảm trên 2% gồm BID, VPB, TPB, HDB.

Sức ép từ bên bán thể hiện rõ khi thanh khoản tăng đột ngột. Trong phiên hôm nay, sàn HoSE ghi nhận giao dịch hơn 16.900 tỷ đồng, tăng 25% so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giao dịch tại VN30 cũng tăng lên 16%, chiếm hơn 10.000 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,69 điểm (-2,04%) xuống 272,68 điểm. UpCom-Index giảm 0,32 điểm, còn 126,55 điểm.

Khối ngoại bất ngờ tăng lực bán vào phiên chiều, từ bán ròng hơn 200 tỷ đồng tăng mạnh lên hơn 867 tỷ đồng trên sàn HoSE. Lực bán tập trung ở nhóm các cổ phiếu ngân hàng, STB bị bán ròng mạnh nhất thị trường (-229 tỷ đồng), MBB và VPB bị bán ròng mỗi mã từ 130 - 140 tỷ đồng.