Tác giả “Cha giàu, Cha nghèo” gánh nợ 1,2 tỷ USD nhưng tuyên bố đi trước chủ nợ 1 bước: “Nếu tôi phá sản, ngân hàng cũng phá sản"

Robert Kiyosaki không né tránh khoản nợ khổng lồ 1,2 tỷ USD. Tác giả “Cha giàu, Cha nghèo” coi vay nợ là công cụ để mua tài sản và tiếp tục mở rộng đầu tư.

Tác giả cuốn sách “Cha giàu, Cha nghèo” Robert Kiyosaki từ lâu đã công khai nói về khoản nợ khổng lồ của mình. Theo ông, vay tiền có thể trở thành một công cụ tài chính nếu số tiền đó được sử dụng để mua tài sản.

Một bài viết của Vanity Fair công bố ngày 26/8 đã phân tích kỹ hơn chiến lược đứng sau con số nợ 1,2 tỷ USD thường được Kiyosaki nhắc tới.

Đáng chú ý, vợ cũ đồng thời là đối tác kinh doanh lâu năm Kim Kiyosaki cũng xác nhận con số này, nhưng cho biết đây không đơn thuần là khoản nợ cá nhân của Robert Kiyosaki.

Khoản nợ liên quan đến các khoản đầu tư bất động sản mà họ sở hữu cùng các đối tác, bao gồm danh mục các khu căn hộ. “Chúng tôi có rất nhiều khu căn hộ cùng các đối tác. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, đúng là chúng tôi có toàn bộ khoản nợ này”, bà Kim nói.

Chiến lược của Kiyosaki dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính. Ông sử dụng tiền vay để mua tài sản. Khi giá trị tài sản tăng, thay vì bán để thu hồi phần vốn đã tăng lên, ông tiếp tục vay dựa trên giá trị tài sản đó và sử dụng nguồn tiền mới để đầu tư.

“Các nhân viên ngân hàng chưa bao giờ hỏi bảng điểm của tôi”, Kiyosaki nói với Vanity Fair.

Nhà báo Christopher Cox của Vanity Fair mô tả cách làm này là luôn đi “trước các chủ nợ một bước”.

Theo ông Cox, khi giá trị một bất động sản tăng, Kiyosaki vay thêm dựa trên phần giá trị gia tăng và coi khoản tiền vay nhận được như nguồn thu nhập không chịu thuế. Mỗi khoản đầu tư cũng được đặt trong một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) riêng biệt, nhằm tạo rào chắn giữa các tài sản.

Nếu một khoản đầu tư thất bại, cấu trúc này có thể giúp hạn chế ảnh hưởng tới những khoản đầu tư khác.

Kiyosaki nói về cách bảo vệ này: “Nếu mọi thứ sụp đổ, các anh có thể nói chuyện với luật sư của tôi. Những bức tường bảo vệ – đó là cách người giàu chơi cuộc chơi này”.

Con số 1,2 tỷ USD của Kiyosaki thực tế đã gây chú ý từ trước. Năm 2024, ông giải thích trong một video trên Instagram rằng mình sử dụng nợ để mua tài sản.

“Nếu tôi phá sản, ngân hàng cũng phá sản. Không phải vấn đề của tôi”, ông tuyên bố.

Theo quan điểm của Kiyosaki, một khoản nợ khổng lồ không nhất thiết đồng nghĩa với khó khăn tài chính nếu tiền vay được gắn với những tài sản có khả năng tạo thu nhập hoặc tăng giá.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đi kèm rủi ro. Giá bất động sản có thể giảm, lãi suất có thể tăng và dòng tiền có thể suy yếu. Đòn bẩy tài chính có thể khuếch đại thua lỗ nhanh không kém khả năng khuếch đại lợi nhuận.

Theo Yahoo Finance