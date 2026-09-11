Lời khuyên cho người hay mua hàng online

Mua hàng online tiện đến mức nhiều khoản chi chỉ mất vài phút để quyết định. Nếu thường xuyên đặt hàng, một số cách đơn giản dưới đây có thể giúp bạn giảm tiền mua sắm mà không cần bỏ hết những món mình thích.

Thử cộng tiền mua hàng online của một tháng trước khi nghĩ cách tiết kiệm

Nếu thường xuyên mua hàng trên nhiều ứng dụng, có thể bạn không biết chính xác mỗi tháng mình dành bao nhiêu tiền cho việc này.

Hãy mở lịch sử đơn hàng của các ứng dụng thường dùng và cộng thử 1 tháng gần nhất. Không cần tính cả tiền ăn uống nếu mục tiêu là kiểm soát mua sắm; có thể tách riêng quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ cho gia đình...

Một người nghĩ mình “chỉ mua vài món linh tinh” có thể bất ngờ khi thấy tổng tiền lên đến vài triệu đồng. Biết con số này trước sẽ dễ hơn nhiều so với việc tự nhắc mình “tháng sau phải mua ít lại”.

Đừng thêm vào giỏ chỉ vì đang có mã giảm giá

Một mã giảm 50.000 đồng chỉ thực sự giúp bạn tiết kiệm nếu bạn vốn đã cần món hàng đó.

Trước khi thanh toán, thử bỏ các mã giảm giá sang một bên và hỏi: “Nếu hôm nay không có mã này, mình có mua không?” Nếu câu trả lời là không, khoản tiền bạn tiết kiệm được có thể chỉ là cách khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn khi đã chi thêm tiền.

Đặc biệt với những chương trình yêu cầu đơn hàng đạt một mức nhất định, hãy nhìn tổng tiền phải trả, không chỉ nhìn số tiền được giảm.

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Với món không cần gấp, để trong giỏ một ngày

Không phải món hàng nào cũng cần quyết định ngay. Với quần áo, đồ gia dụng, phụ kiện hoặc những món chỉ đơn giản là “thấy thích”, có thể thêm vào giỏ nhưng chưa thanh toán trong 24 giờ.

Sau một ngày, kiểm tra lại xem mình còn muốn mua không. Nếu vẫn cần và đã cân nhắc kỹ, lúc đó hãy thanh toán. Cách này đặc biệt hữu ích với những món được mua vì cảm xúc nhất thời. Bạn vẫn có thể mua thứ mình thích, chỉ là không phải món nào cũng được mua ngay khi vừa nhìn thấy.

Đừng mua thêm chỉ để được miễn phí vận chuyển

Đây là một khoản rất dễ bị bỏ qua. Ví dụ, bạn có một món hàng 120.000 đồng nhưng phải trả 25.000 đồng phí vận chuyển. Thay vì trả phí, bạn thêm một món 50.000 đồng mà mình không thực sự cần để đủ điều kiện miễn phí giao hàng. Khi đó, bạn không tiết kiệm 25.000 đồng. Bạn đã chi thêm 50.000 đồng để tránh một khoản phí 25.000 đồng.

Nếu chưa đủ điều kiện miễn phí vận chuyển, hãy thử kiểm tra xem phí ship thực tế là bao nhiêu trước khi quyết định thêm món.

So giá trước khi mua, nhất là với những món giá trị cao

Cùng một sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều cửa hàng với mức giá khác nhau. Với những món vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, dành thêm vài phút kiểm tra giá có thể đáng hơn việc cố săn một mã giảm giá nhỏ.

Không chỉ so giá niêm yết. Hãy nhìn giá cuối cùng phải trả, bao gồm phí vận chuyển, mã giảm giá, quà tặng nếu thực sự có giá trị sử dụng và các điều kiện đi kèm. Với món đồ đắt tiền, cũng nên kiểm tra chính sách đổi trả và bảo hành. Một sản phẩm rẻ hơn nhưng khó đổi trả chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm.

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Kiểm tra 10 đơn gần nhất để tìm kiểu mua khiến bạn tốn tiền

Đây là việc có thể làm ngay hôm nay.

Mở lịch sử mua hàng và nhìn lại 10 đơn gần nhất. Với mỗi đơn, tự chia thành ba nhóm: cần mua, muốn mua và mua vì thấy rẻ/đang sale. Sau đó nhìn xem nhóm nào chiếm nhiều tiền nhất.

Nếu phần lớn đơn hàng đều là những món cần thiết thì không nhất thiết phải cắt mạnh. Nhưng nếu có nhiều món mua vì sale, mua theo cảm hứng hoặc mua xong ít sử dụng, đó mới là chỗ đáng điều chỉnh. Thay vì đặt mục tiêu chung chung như “tháng sau mua ít hơn”, hãy tìm đúng kiểu mua khiến mình tốn tiền.

Đặt một khoản tiền riêng cho mua sắm online

Nếu tháng nào cũng có nhu cầu mua quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng hoặc những món không thuộc chi phí thiết yếu, hãy dành riêng một khoản cho nhóm này. Ví dụ, bạn quyết định tháng này có 1,5 triệu đồng cho mua sắm cá nhân. Khi đã dùng gần hết khoản đó, những món không cần thiết có thể chuyển sang tháng sau.

Cách này thực tế hơn việc tự cấm mình mua sắm. Bạn vẫn có tiền để mua những thứ mình thích nhưng biết trước giới hạn của mình.

Đừng chia nhỏ đơn hàng nếu có thể gom lại

Một món mua hôm nay, một món mua ngày mai, rồi thêm vài đơn khác trong tuần có thể khiến tổng tiền vận chuyển và những khoản mua thêm tăng lên. Nếu không cần gấp, có thể gom những món cùng nhóm nhu cầu để mua một lần. Việc này vừa dễ kiểm soát tổng chi phí vừa giảm tình trạng ngày nào cũng mở ứng dụng và tìm thêm một món để mua.

Nhưng cũng không nên cố gom đơn bằng cách mua những thứ mình chưa cần. Gom những món vốn sẽ mua, không phải gom thêm món để được rẻ.

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Đừng để số tiền nhỏ đánh lừa mình

20.000 đồng, 50.000 đồng hay 100.000 đồng có thể khiến việc bấm nút thanh toán trở nên rất dễ dàng. Nhưng nhiều đơn hàng nhỏ trong một tháng vẫn có thể tạo thành một khoản đáng kể.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “Món này có đắt không?”, hãy thử hỏi thêm: “Nếu tháng nào mình cũng mua những món như thế này thì một năm sẽ hết bao nhiêu tiền?” Đôi khi vấn đề không nằm ở một đơn hàng quá lớn mà ở việc có quá nhiều đơn hàng nhỏ.

Mua hàng online tiết kiệm không có nghĩa là không được mua

Bạn không nhất thiết phải xóa hết ứng dụng mua sắm hay tự đặt ra nguyên tắc “không mua gì ngoài nhu yếu phẩm”.

Cách đơn giản hơn là tạo thêm một khoảng dừng trước khi thanh toán: biết mình đã chi bao nhiêu, kiểm tra xem món hàng có thực sự cần không, nhìn tổng tiền phải trả thay vì chỉ nhìn mức giảm giá và đặt trước một ngân sách cho mua sắm.

Nếu muốn bắt đầu ngay hôm nay, hãy mở lịch sử đơn hàng và xem 10 đơn gần nhất. Bạn có thể sẽ tìm ra một kiểu mua sắm mình không nghĩ là đang tốn nhiều tiền đến vậy.