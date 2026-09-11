Phát hiện chiếc thẻ giúp tín đồ Starbucks được giảm ngay 40.000 đồng

Giảm 40.000 đồng Combo Breakfast tại Starbucks, tích đến 5% điểm ACB Rewards khi shopping, ăn uống, thanh toán đủ điều kiện hay trả góp 0% lãi suất – đó là những quyền lợi ACB Visa Platinum mang vào các khoản chi thường ngày. Tổng điểm tích lũy có thể tương đương 300.000 đồng/tháng và thêm nhiều ưu đãi mua sắm, di chuyển khác.

Chi tiêu như thế nào để vừa được giảm giá, vừa được tích điểm cho lần sau?

Khởi đầu ngày mới với đặc quyền từ ACB: Giảm ngay Combo Breakfast 40.000 đồng thanh toán chỉ với một chạm.

Thẻ tín dụng ngày nay không chỉ dùng cho những khoản mua sắm lớn, mà ngày càng gắn với các nhu cầu rất quen thuộc: một ly café buổi sáng, đơn hàng online, chuyến xe công nghệ, bữa ăn cuối tuần hay thanh toán qua ví điện tử. ACB Visa Platinum được thiết kế để đồng hành trong chính những hoạt động chi tiêu thường nhật đó, thông qua sự kết hợp giữa ưu đãi tức thì, tích điểm ACB Rewards và hệ sinh thái voucher có thể sử dụng cho các lần chi sau.

Nếu sáng nào cũng đến Starbucks để nhâm nhi một tách café , chủ thẻ sẽ được giảm 40.000 đồng cho Combo Breakfast từ 95.000 đồng hoặc miễn phí upsize thức uống khi thanh toán qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay hoặc Garmin Pay. Với các giao dịch đủ điều kiện , mỗi 1.000 đồng chi tiêu được cộng 50 điểm ACB Rewards, tương đương cơ chế tích điểm 5% trên những nhóm chi tiêu phổ biến như ăn uống , mua sắm trực tuyến và thanh toán qua ví điện tử .

Điểm tích lũy tiếp tục được dùng để đổi voucher trên ACB Rewards, chẳng hạn voucher Shopee, Starbucks hoặc Grab . Nhờ đó , một khoản chi quen thuộc có thể đi qua nhiều lớp quyền lợi: được ưu đãi ngay khi thanh toán, tiếp tục tích điểm, rồi dùng chính số điểm tích lũy để đổi voucher cho những lần chi tiêu sau.

ACB Rewards cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng từ các giao dịch chi tiêu, qua đó đổi lấy nhiều ưu đãi và đặc quyền trong hệ sinh thái đối tác của ngân hàng.

Một băn khoăn phổ biến của người dùng thẻ tín dụng là chi tiêu như thế nào để được hoàn tiền, tích điểm, hoặc vì sao đã chi tiêu nhiều nhưng vẫn chưa thấy quyền lợi được ghi nhận. Với ACB Visa Platinum, điểm ACB Rewards từ các giao dịch đủ điều kiện được tự động tích lũy theo chính sách chương trình, khách hàng không cần làm thêm bất kì thao tác nào để được nhận điểm. Chủ thẻ có thể kiểm tra số điểm hiện có và lựa chọn voucher phù hợp tại mục ACB Rewards ngay trên ứng dụng ACB ONE khi muốn sử dụng.

Điều này giúp chiếc thẻ trở nên gần gũi hơn với nhịp sống hằng ngày: không cần chờ đến các khoản chi thật lớn, người dùng vẫn tối ưu được thêm giá trị từ café sáng, đặt đồ ăn, shopping online hay các giao dịch thanh toán quen thuộc .

Từ Shopee đến Grab, loạt deal giảm đến 500.000 đồng đáng để lưu ngay

Nếu thuộc hội cứ đến ngày đôi là mở Shopee, thứ Sáu canh deal hay cuối tháng mới chốt những món trong "wishlist", ACB Visa Platinum có sẵn nhiều mức giảm để tận dụng. Đơn từ 800.000 đồng được giảm 50.000 đồng vào thứ Sáu hàng tuần; ngày đôi 9/9 giảm 100.000 đồng cho đơn từ 1,5 triệu đồng; còn từ ngày 28-30 hàng tháng, mức giảm lên đến 300.000 đồng cho đơn từ 1.8 triệu đồng.

Với những món có giá trị lớn hơn như quần áo, giày dép hay phụ kiện, khoản giảm cũng tăng theo hóa đơn. Khi shopping tại hệ thống ACFC và thanh toán bằng Apple Pay với ACB Visa Platinum, hóa đơn từ 3 triệu đồng được giảm 300.000 đồng tại Nike, Mango, Levi’s, Gap, Cotton On, Owndays. Nếu mua sắm từ 5 triệu đồng tại Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren hay Swarovski, mức giảm là 500.000 đồng.

ACB Visa Platinum giúp khách hàng tận dụng nhiều ưu đãi giảm giá và đặc quyền thanh toán tại các thương hiệu yêu thích.

Ở nhóm di chuyển và đặt đồ ăn, quyền lợi lại nằm ngay trong những chuyến đi hoặc đơn hàng vốn đã phát sinh. Chủ thẻ có thể tận dụng ưu đãi trên Grab, Be hoặc Green SM cho các chuyến xe và đơn đặt món, tùy theo từng chương trình. Đây là nhóm chi tiêu thiết yếu, quen thuộc với người dùng đô thị và giúp thông điệp "dùng thẻ cho mọi chi tiêu hằng ngày" trở nên cụ thể hơn .

Cuối tuần, ACB Visa Platinum tiếp tục mở rộng quyền lợi sang ăn uống và giải trí, chẳng hạn ưu đãi tại Gogi House, Manwah hoặc vé xem phim CGV. Nhờ đó, trải nghiệm sử dụng thẻ không dừng ở một vài giao dịch riêng lẻ, mà bao phủ cả nhu cầu thường ngày lẫn các khoảnh khắc nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và gia đình.

Điểm đáng chú ý là các quyền lợi này không khuyến khích người dùng tạo thêm nhu cầu chỉ để được giảm giá. Thay vào đó, ACB Visa Platinum giúp chủ thẻ tối ưu hơn những khoản chi vốn đã quen thuộc: người hay shopping có ưu đãi mua sắm, người thường đặt xe có quyền lợi di chuyển, người thích café, ăn uống hay xem phim cuối tuần cũng có các điểm chạm phù hợp. Khi kết hợp với cơ chế tích điểm ACB Rewards, chiếc thẻ trở thành công cụ giúp khách hàng nhận thêm giá trị từ chính nhịp chi tiêu hằng ngày.

Các chương trình ưu đãi, mức tích điểm ACB Rewards, voucher quy đổi và điều kiện áp dụng được cập nhật theo từng thời kỳ. Khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất tại website ACB, ứng dụng ACB ONE hoặc trang chi tiết chương trình ưu đãi tại đây trước khi sử dụng.