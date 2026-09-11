Giá vàng hôm nay 11/9: Lao dốc về gần 4.300 USD/ounce

Sáng 11/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.316 USD/ounce, giảm 86 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng lao dốc sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, cùng với giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới.

Bên cạnh đó, USD tăng giá khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng tiếp tục gây áp lực lên giá vàng.

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng lên, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng gia tăng.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Giá sản xuất tại Mỹ tăng phù hợp với kỳ vọng trong tháng 8, trong bối cảnh chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.316 USD/ounce, giảm 86 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, thị trường vàng sẽ đặc biệt chú ý tới các số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong những ngày tới, trong đó có chỉ số giá sản xuất và dữ liệu lạm phát tiêu dùng. Các số liệu này có thể tác động trực tiếp tới kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường tài chính vẫn cho thấy sự bất định khi công cụ CME FedWatch đang phản ánh kỳ vọng khác về khả năng điều chỉnh lãi suất trong tháng 9. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố khiến giá vàng thế giới biến động mạnh trong thời gian tới.