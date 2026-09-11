Lương 16 triệu, mỗi ngày đi 18-20 km: Có nên chi 300 triệu mua ô tô?

Có nhu cầu sử dụng, sẵn tiền không cần vay nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định mua ô tô.

Nhăc đến chuyện có nên mua ô tô hay không, đa số mọi người đều nghĩ có 2 câu hỏi quan trọng nhất: 1 là có phải vay tiền hay không, 2 là nhu cầu sử dụng thực tế ra sao. Nếu đã đủ tài chính và có nhu cầu đi lại hàng ngày bằng ô tô, quyết định mua xe là điều dễ hiểu?

Câu chuyện thực tế lại không đơn giản như vậy. Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, một cô gái đã bày tỏ băn khoăn tương tự. Ngân sách mua xe đã có. Nhu cầu đi lại 18-20km/ngày cũng khá chính đáng, nhưng sau cùng cô vẫn băn khoăn không biết có nên mua ô tô hay không…

Nguyên văn bài tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Thu nhập 16 triệu/tháng, có 700 triệu, 400 triệu gửi tiết kiệm lĩnh lãi khoảng 2,5 triệu/tháng, nhiều người đồng tình khuyên cô nên mạnh dạn chi 300 triệu mua xe. Một phần vì không phải vay mượn, lại không tốn tiền thuê chỗ gửi xe, một phần vì nhu cầu đi lại rõ ràng là có, chẳng tội gì không đầu tư cho cuộc sống hàng ngày thuận tiện hơn.

“Không vướng bận, không áp lực tài chính thì mình nghĩ nên mua cho đi lại đỡ vất vả. Con gái đi 18-20km 1 ngày, trời mát mẻ thì không sao chứ mưa gió, nắng nôi thì cũng mệt lắm, mùa đông còn lạnh nữa. Với cả bạn băn khoăn vậy thì cũng là tín hiệu tốt, mua xe vì nhu cầu và trong khả năng tài chính của mình, chứ có 300 triệu nhưng muốn mua xe 700-800 triệu thì nó lại là chuyện khác” - Một người khuyên.

“Nên mua, sau này có con cái đưa đón con đi học cũng tiện mà. Với bạn không tốn tiền gửi xe thì cũng coi như tiết kiệm được 1 khoản rồi, lãi ngân hàng 2,5 triệu/tháng cũng đủ nuôi xe” - Một người đồng tình.

“Có 700 triệu ở tuổi 29 là cũng giỏi rồi mà bạn, chứ đâu phải cứ có nhà có đất mới gọi là có tài sản. Còn chuyện mua ô tô thì mình cũng nghĩ nên mua” - Một người khác bày tỏ.

“Mua đi em, có ô tô mà không gánh thêm nợ thì nó sẽ phục vụ cho mình rất nhiều nên trong trường hợp của em nó không phải tiêu sản, mà đơn giản là 1 phương tiện đi lại thôi. Có vay đâu mà lo” - Một người khác bình luận.

Công thức 20-4-10 mà người mua ô tô cần biết

Với những người đang cân nhắc việc mua ô tô và vẫn cảm thấy khó đưa ra quyết định, hãy thử tham khảo công thức 20-4-10 dưới đây.

Công thức 20-4-10 được hiểu là người mua nên trả trước ít nhất 20% giá trị chiếc xe, khoản vay nên được thanh toán trong thời gian không quá 4 năm và tổng chi phí liên quan đến việc sở hữu, sử dụng ô tô không nên vượt quá 10% thu nhập. Đây được xem là nguyên tắc giúp người mua cân đối giữa khả năng tài chính hiện tại và chi phí phải gánh trong nhiều năm sau khi mua xe.

Ảnh minh họa Pinterest

Trong đó, mức trả trước 20% giúp giảm số tiền phải vay ngay từ đầu, từ đó hạn chế khoản lãi phải trả và giảm nguy cơ khoản nợ còn lại cao hơn giá trị thực tế của chiếc xe. Điều này đặc biệt đáng lưu ý bởi ô tô thường mất giá theo thời gian. Khoản trả trước càng lớn thì số tiền vay càng thấp, đồng nghĩa với việc người mua có thêm dư địa tài chính trong trường hợp giá trị xe giảm nhanh.

Yếu tố thứ hai thời hạn vay tối đa 4 năm, tương đương 48 tháng. Thời gian vay ngắn giúp người mua nhanh chóng hoàn tất khoản nợ và hạn chế tổng tiền lãi. Đổi lại, số tiền phải trả hàng tháng sẽ cao hơn so với những khoản vay kéo dài 5-7 năm.

Cuối cùng, tổng chi phí dành cho ô tô không vượt quá 10% thu nhập. Khoản chi này không chỉ bao gồm tiền trả góp mà còn có bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa. Nói cách khác, việc một chiếc xe có mức trả góp hàng tháng vừa túi tiền chưa đồng nghĩa với việc người mua thực sự đủ khả năng sở hữu nó.

Nếu không thể đáp ứng đầy đủ công thức 20-4-10, điều quan trọng không phải là cố kéo dài thời hạn vay chỉ để đưa khoản trả góp hàng tháng xuống mức dễ chịu hơn. Một khoản vay 72 hoặc 84 tháng có thể khiến tiền trả mỗi tháng thấp hơn, nhưng đồng thời người mua phải chịu lãi trong thời gian dài hơn và có nguy cơ vẫn còn nợ chiếc xe khi giá trị xe đã giảm đáng kể.

Thay vì chỉ nhìn vào con số trả góp hàng tháng, người mua nên tính toàn bộ chi phí dành cho ô tô và đặt nó trong ngân sách tổng thể của gia đình. Theo các chuyên gia tài chính, nếu mức 10% quá khó thực hiện, việc dành khoảng 12-15% thu nhập trước thuế cho chi phí đi lại có thể là một mục tiêu thực tế hơn đối với một số hộ gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là khoản chi này không được khiến những nhu cầu thiết yếu khác hoặc khoản tiết kiệm bị ảnh hưởng quá mức.

(Tham khảo: CNBC)