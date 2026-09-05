5 loại chi phí "chìm” khi nuôi ô tô

Tiền mua xe là 1 chuyện, tiền nuôi xe lại là chuyện khác.

Nhiều người khi mua ô tô thường tính toán khá kỹ khoản trả trước, tiền trả góp hàng tháng, thuế phí đăng ký. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất của chi phí sở hữu xe. Bên cạnh đó còn là nhiều khoản phí khác mà chỉ đến khi thực sự sở hữu 1 chiếc ô tô và sử dụng hàng ngày, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra.

1. Chi phí khấu hao

Theo dữ liệu từ Kelley Blue Book - Công ty chuyên cung cấp thông tin và dữ liệu về thị trường ô tô tại Mỹ: Một chiếc ô tô có thể mất ít nhất 30% giá trị trong 2 năm đầu sở hữu. Sau 5 năm, giá trị còn lại trung bình chỉ khoảng 45% so với ban đầu.

Điều đáng nói là khấu hao không xuất hiện dưới dạng một hóa đơn hàng tháng nên chủ xe rất dễ bỏ qua. Nhưng nếu mua một chiếc xe mới rồi bán lại sau vài năm, khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là số tiền đã “bốc hơi” vì khấu hao.

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Chẳng hạn, với một chiếc xe mới có giá khoảng 48.000 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng), KBB ước tính giá trị còn lại sau 5 năm chỉ khoảng 45%, tương đương 21.600 USD (khoảng 562 triệu đồng). Như vậy, chủ xe có thể mất hơn 26.000 USD giá trị tài sản trong 5 năm (khoảng 676 triệu đồng).

2. Chi phí cơ hội: Tiền mua xe có thể dùng để đầu tư

Chi phí cơ hội là lợi ích mà bạn bỏ lỡ khi lựa chọn một phương án thay vì phương án khác. Với ô tô, khoản tiền dùng để mua ô tô đồng nghĩa với việc bạn không thể dùng số tiền đó cho một tài sản có khả năng tăng giá.

Giả định như sau: Nếu bỏ 48.000 USD tiền mặt để mua ô tô (khoảng 1,25 tỷ đồng) và chiếc xe giảm giá trị còn 24.000 USD sau 5 năm (khoảng 624 triệu đồng), chủ xe không chỉ mất 24.000 USD giá trị xe (khoảng 624 triệu đồng) mà còn bỏ lỡ khoản sinh lời tiềm năng nếu số tiền này được đầu tư.

Ví dụ, nếu 48.000 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng) được đầu tư với mức sinh lời trung bình 10%/năm trong 5 năm, số tiền có thể tăng lên khoảng 79.000 USD (khoảng 2,05 tỷ đồng). Như vậy, xét thuần túy về tài chính, chi phí cơ hội của việc mua xe có thể lên tới hàng chục nghìn USD. Dĩ nhiên, đổi lại người mua được sử dụng ô tô trong suốt 5 năm, nhưng đây vẫn là yếu tố cần tính đến khi đánh giá khả năng chi trả.

3. Bảo hiểm tai nạn

Theo dữ liệu được khảo sát: Khoảng 12,6% tài xế Mỹ không có bảo hiểm ô tô, tương đương khoảng 32 triệu người. Tỷ lệ này thậm chí lên tới 29,4% tại Mississippi (Mỹ). Trong khi đó, chưa đến một nửa số bang ở Mỹ bắt buộc tài xế phải mua bảo hiểm dành cho trường hợp va chạm với người không có bảo hiểm.

Đây chính là lý do một số chủ xe phải trả thêm tiền cho loại bảo hiểm này. Nếu lựa chọn mua, phí bảo hiểm hàng tháng sẽ tăng. Nhưng nếu không mua và chẳng may xảy ra tai nạn với một tài xế không có bảo hiểm, chủ xe có thể phải tự gánh phần chi phí sửa chữa hoặc thiệt hại mà đáng lẽ bảo hiểm của bên gây tai nạn phải chi trả.

4. Tiền xăng là khoản dễ thấy nhất

Người Mỹ trung bình chi khoảng 2.449 USD mỗi năm cho xăng (khoảng 63,7 triệu đồng), tương đương khoảng 204 USD mỗi tháng (khoảng 5,3 triệu đồng). Khoản tiền này chiếm khoảng 3,2% tổng chi tiêu hàng tháng của một hộ gia đình trung bình.

Ảnh minh họa Pinterest

Với nhiều chủ xe, tiền xăng được trả thành những khoản nhỏ theo từng lần đổ nên không tạo cảm giác “tốn”. Tuy nhiên, cộng lại trong cả năm, đây có thể là một trong những khoản chi lớn nhất sau tiền trả góp và bảo hiểm. Đặc biệt, với những mẫu SUV hoặc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, chi phí này càng đáng kể.

5. Bảo dưỡng và sửa chữa xe

Với xe mới, chủ xe có thể ít phải chi cho bảo dưỡng trong những năm đầu nhờ chế độ bảo hành hoặc các gói bảo dưỡng miễn phí từ đại lý. Nhưng khi xe bước vào giai đoạn sử dụng lâu hơn, các hạng mục như thay dầu, lốp, phanh, lọc gió hay sửa chữa những bộ phận xuống cấp bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Đáng chú ý, việc cắt giảm bảo dưỡng định kỳ để tiết kiệm tiền đôi khi còn khiến chi phí về sau tăng mạnh. Một lỗi nhỏ nếu không được xử lý sớm có thể kéo theo hỏng hóc nghiêm trọng hơn.

Nhìn vào khoản trả góp để quyết định mua xe là chưa đủ

Những số liệu trên cho thấy số tiền một người thực sự bỏ ra để sở hữu ô tô có thể cao hơn đáng kể so với khoản thanh toán hàng tháng ghi trên hợp đồng vay. Khấu hao làm tài sản mất giá, xăng và bảo dưỡng tạo ra các khoản chi đều đặn, trong khi bảo hiểm và những chi phí phát sinh khác tiếp tục làm tổng ngân sách nuôi xe tăng lên.

Vì vậy, trước khi mua ô tô, thay vì chỉ hỏi “mỗi tháng trả góp bao nhiêu?”, người mua nên tính cả tổng chi phí sở hữu trong nhiều năm. Đây mới là con số phản ánh tương đối đầy đủ chiếc xe thực sự tiêu tốn bao nhiêu tiền trong ngân sách gia đình.

(Nguồn: Yahoo!life)