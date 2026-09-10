Hơn 1.300 tiệm vàng đóng cửa giữa lúc giá cao, nhu cầu lao dốc 34%: Chuyện gì xảy ra với tài sản ví như “của để dành” hàng đầu Trung Quốc?

Giá cả tăng cao và tỷ lệ kết hôn giảm được cho là nguyên nhân khiến doanh số bán trang sức giảm 1/3 trong nửa đầu năm.

Tại Biyang, một huyện thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, phần lớn cửa hàng trang sức vàng từng nằm dọc tuyến phố thương mại chính đã đóng cửa. Giá vàng cao, trong khi số lượng các cuộc hôn nhân giảm đang làm giảm nhu cầu.

Giáo viên mầm non 25 tuổi Yu Qian, một người thường xuyên mua trang sức vàng, cho biết trước đây có hơn 20 cửa hàng vàng hoạt động tại địa phương. Tuy nhiên, theo ước tính của cô, hơn 2/3 số cửa hàng này hiện đã đóng cửa.

Tình trạng tương tự đang diễn ra trên khắp Trung Quốc. Chow Tai Seng báo cáo số cửa hàng trên toàn quốc giảm 473 địa điểm. Lao Feng Xiang đóng 342 cửa hàng tại các thành phố cấp ba và cấp bốn. China Gold cắt giảm 323 địa điểm trong nửa đầu năm, còn Chow Tai Fook ghi nhận số cửa hàng tại Trung Quốc đại lục giảm ròng 258 địa điểm trong quý II.

Quản lý phát triển kinh doanh Fred You tại một thương hiệu trang sức quốc gia cho biết các cửa hàng nhỏ đang chịu áp lực lớn. Người tiêu dùng mua ít vàng hơn tính theo trọng lượng. Trong khi đó, các chủ cửa hàng vẫn phải duy trì hàng tồn kho, trả tiền thuê mặt bằng và gánh các chi phí hoạt động khác.

“Mức độ sẵn sàng trả giá cao hơn cho thương hiệu và tính trang trí phần lớn đã biến mất”, ông cho biết.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý II, nhu cầu trang sức vàng tại Trung Quốc giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất đối với quý II kể từ năm 2004. Giá vàng cao, biến động mạnh cùng tâm lý thận trọng của người tiêu dùng là những nguyên nhân chính.

Xu hướng giảm kết hôn cũng gây sức ép dài hạn lên thị trường. Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc ghi nhận 3,275 triệu lượt đăng ký kết hôn, giảm 7,46% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí sinh hoạt cao, những khó khăn kinh tế và bất ổn việc làm khiến nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch kết hôn.

Trong khi đó, giá vàng đã tăng mạnh trong 5 năm qua. Từ khoảng 1.800 USD/ounce năm 2021, giá vàng từng lập kỷ lục 5.200 USD/ounce vào đầu năm nay. Sau đó, giá giảm xuống 4.170 USD sau đó hồi về khoảng 4.400 USD/ounce.

Cô Yu cho rằng giá vàng cao thậm chí đang ảnh hưởng tới kế hoạch kết hôn của một bộ phận người trẻ. “Rất nhiều người trẻ ở đây hiện không muốn kết hôn. Trang sức vàng và sính lễ đều trở thành gánh nặng tài chính lớn đối với các cặp đôi trẻ”, cô nói.

Đáng chú ý, người Trung Quốc không hoàn toàn quay lưng với vàng mà đang thay đổi cách nắm giữ kim loại quý này.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm, nhu cầu trang sức vàng giảm 33,88% so với cùng kỳ, xuống còn 132,1 tấn. Ngược lại, nhu cầu vàng miếng và tiền xu vàng phục vụ mục đích tích sản tăng 28,42%, lên 339,3 tấn. Tổng tiêu thụ vàng vẫn tăng 1,23%.

WGC cho biết người tiêu dùng Trung Quốc đang thích nghi với giá vàng cao bằng cách chuyển sang trang sức nhẹ hơn, đổi vàng cũ lấy vàng mới và lựa chọn các sản phẩm vàng đầu tư có mức chênh lệch giá thấp hơn.

Theo SCMP