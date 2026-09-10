Giá vàng hôm nay 10/9: Quay đầu hồi phục, lấy lại mốc 4.400 USD/ounce

Sáng 10/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.401 USD/ounce, tăng 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này, những dữ liệu sẽ cung cấp manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh giá dầu tăng.

Trong khi đó, USD dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần, khiến vàng tính bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Thị trường hiện tại vẫn tập trung vào dữ liệu lạm phát tuần này và quyết định của Fed vào tuần tới. Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16/9, sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ tuần trước và cú sốc giá dầu mới nhất khiến rủi ro lạm phát trở thành tâm điểm chú ý.

Các nhà giao dịch coi việc công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu là những dữ liệu đầu vào cuối cùng về lạm phát trước cuộc họp của Fed.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Đối với vàng, kịch bản vẫn tiêu cực đối với lãi suất: Chỉ số PPI hoặc CPI khả quan sẽ xác nhận giao dịch tăng lãi suất, trong khi lạm phát thấp hơn sẽ cần thiết để khôi phục kịch bản tạm dừng tăng lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 10/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - ban), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.401 USD/ounce, tăng 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo khoảng 60% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương vào tuần tới.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.422 USD/ounce, với mục tiêu duy trì ở mức 4.465 USD/ounce và sau đó là 4.564 USD/ounce.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.365 USD/ounce, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.305 USD/ounce và sau đó là 4.263 USD/ounce.

Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở mức 4.422 USD/ounce và sau đó là 4.465 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở mức 4.365 USD/ounce và sau đó là 4.305 USD/ounce.