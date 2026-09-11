Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/9/2026 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn được cập nhật mới nhất.

Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng hoặc vàng bốn số 9. Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.

Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 phổ biến dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ. Do có độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 tương đối mềm, dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh trong quá trình sử dụng.

Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 14,15 - 14,45 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giao dịch ở mức 14,15 - 14,46 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026:

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.200.000

14.502.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.200.000

14.503.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.150.000

14.450.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.150.000

14.460.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.900.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99%

13.507.900

14.207.900

đồng/chỉ

Nữ trang 75%

9.798.600

10.778.600

đồng/chỉ

Nữ trang 68%

8.794.000

9.774.000

đồng/chỉ

Nữ trang 61%

7.789.400

8.769.400

đồng/chỉ

Nữ trang 58,3%

7.401.900

8.381.900

đồng/chỉ

Nữ trang 41,7%

5.019.500

5.999.500

đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 11/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.150.000

14.450.000

đồng/chỉ


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.240.000

14.640.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.400.000

14.480.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.400.000

14.480.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.200.000

14.700.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.200.000

14.500.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.200.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.200.000

14.550.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Giá vàng hôm nay 11/9: Lao dốc về gần 4.300 USD/ounce
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày