Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/9/2026 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn được cập nhật mới nhất.
Vàng nhẫn 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng hoặc vàng bốn số 9. Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.
Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 phổ biến dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ. Do có độ tinh khiết cao, vàng nhẫn 9999 tương đối mềm, dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh trong quá trình sử dụng.
Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay 11/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 14,15 - 14,45 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giao dịch ở mức 14,15 - 14,46 triệu đồng/chỉ (mua - bán).
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 8h30 ngày 11/9/2026:
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.200.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.200.000
|
14.502.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|
14.200.000
|
14.503.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.150.000
|
14.450.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.150.000
|
14.460.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
13.900.000
|
14.350.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99%
|
13.507.900
|
14.207.900
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 75%
|
9.798.600
|
10.778.600
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 68%
|
8.794.000
|
9.774.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 61%
|
7.789.400
|
8.769.400
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 58,3%
|
7.401.900
|
8.381.900
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 41,7%
|
5.019.500
|
5.999.500
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 11/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.200.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.150.000
|
14.450.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.200.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.200.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.200.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.240.000
|
14.640.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.400.000
|
14.480.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.400.000
|
14.480.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.200.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.200.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.200.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.200.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.