Giá vàng Mi Hồng hôm nay 10/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật mới nhất giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn tại Việt Nam hôm nay 10/9/2026.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, vàng Mi Hồng cung cấp nhiều loại vàng từ vàng miếng đầu tư, vàng nhẫn trơn đến các sản phẩm vàng trang sức với nhiều tuổi vàng khác nhau gồm vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...

Giá vàng Mi Hồng hôm nay 10/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 8h30 sáng nay 10/9/2026, giá vàng SJC được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 14.500.000 - 14.650.000 đồng/chỉ (mua - bán). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Mi Hồng hôm nay 10/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h30 ngày 10/9/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC

14.500.000

14.650.000

VND/chỉ

Vàng 999

14.500.000

14.650.000

VND/chỉ

Vàng 985

13.380.000

13.580.000

VND/chỉ

Vàng 980

13.300.000

13.500.000

VND/chỉ

Vàng 950

12.900.000

-

VND/chỉ

Vàng 750

9.750.000

10.050.000

VND/chỉ

Vàng 680

8.600.000

8.900.000

VND/chỉ

Vàng 610

8.300.000

8.600.000

VND/chỉ

Vàng 580

7.700.000

8.000.000

VND/chỉ

Vàng 410

5.150.000

5.450.000

VND/chỉ


So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 8h30 ngày 10/9/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Mi Hồng

Vàng SJC

14.500.000

14.650.000

VND/chỉ

Vàng 999

14.500.000

14.650.000

VND/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.360.000

14.660.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.360.000

14.662.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.310.000

14.610.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.310.000

14.620.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.060.000

14.510.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.360.000

14.660.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.320.000

14.650.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.320.000

14.650.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.060.000

14.560.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.400.000

14.800.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.400.000

14.800.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.400.000

14.800.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.200.000

14.700.000

VND/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K (999.9)

14.400.000

14.800.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.300.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.200.000

14.700.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.360.000

14.660.000

VND/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.360.000

14.660.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.360.000

14.700.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.360.000

14.700.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.100.000

14.600.000

VND/chỉ


Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.

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