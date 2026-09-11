VietinBank iPay Mobile mở ra cách kể mới cho ngân hàng số qua TVC "Tận hưởng nhịp sống số

Trong bối cảnh người dùng mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm nội dung quảng cáo trên nhiều nền tảng, việc thu hút sự chú ý trong vài giây đầu tiên đã trở thành bài toán không dễ đối với các thương hiệu.

Với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thách thức còn lớn hơn khi phần lớn TVC vẫn đi theo công thức quen thuộc: giới thiệu tính năng, liệt kê tiện ích và truyền tải thông điệp theo hướng trực diện.

VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 hiện đại hơn, trực quan hơn với hơn 500 tiện ích số tích hợp trong cùng một ứng dụng (Ảnh: VietinBank)

Tuy nhiên, khi trải nghiệm người dùng ngày càng trở thành trọng tâm của chuyển đổi số, cách kể câu chuyện về một sản phẩm tài chính cũng đang thay đổi. Thay vì nói nhiều về tính năng, nhiều thương hiệu bắt đầu lựa chọn ngôn ngữ hình ảnh, cảm xúc và trải nghiệm để tạo sự kết nối với người xem.

Được giới thiệu trong chiến dịch ra mắt VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0, TVC "Tận hưởng nhịp sống số" là một ví dụ cho cách tiếp cận này. TVC không đặt ứng dụng ngân hàng vào vị trí trung tâm, mà lựa chọn kể câu chuyện về nhịp sống của người dùng hiện đại - nơi mọi giao dịch tài chính diễn ra tự nhiên, liền mạch trong dòng chảy của cuộc sống mà ở đó VietinBank iPay Mobile chính là một "trợ lý số đắc lực".

Kể câu chuyện ngân hàng số bằng ngôn ngữ của lifestyle

Điểm khác biệt của TVC nằm ở cách tiếp cận. Thay vì để nhân vật giới thiệu từng tính năng hay mô tả sản phẩm, TVC dẫn dắt người xem qua chuỗi những khoảnh khắc quen thuộc của cuộc sống số. Từ chuyển tiền, thanh toán, quản lý tài chính, đặt vé tàu xe, vé máy bay, mua sắm đến giải trí, các hoạt động được kết nối bằng nhịp chuyển động liên tục, tạo cảm giác mọi trải nghiệm đều diễn ra liền mạch trên cùng một nền tảng.

Các tính năng số được thể hiện theo phong cách trừu tượng, xuất hiện xuyên suốt nhưng không mang cảm giác áp đặt (Ảnh: VietinBank)

Người xem gần như không bị "thuyết phục" bằng lời nói, mà được dẫn dắt bằng cảm giác. Ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile hiện diện xuyên suốt nhưng không áp đặt, giống như một trợ lý số âm thầm vận hành phía sau để người dùng tận hưởng cuộc sống theo nhịp của riêng mình. Chính cách kể chuyện này khiến TVC mang hơi thở gần với một video lifestyle hơn là một quảng cáo ngân hàng theo nghĩa truyền thống.

Khi logo thương hiệu trở thành một phần của ngôn ngữ thị giác

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của TVC là cách khai thác hệ thống nhận diện thương hiệu. Khác với cách xử lý quen thuộc khi logo chỉ xuất hiện ở điểm kết, TVC biến logo ứng dụng VietinBank iPay Mobile thành một ngôn ngữ thị giác xuyên suốt, hiện diện tự nhiên trong từng không gian, chuyển động và mạch kể của video. Các bối cảnh đều được sắp đặt với tạo hình lấy cảm hứng từ logo ứng dụng ngân hàng số, khiến yếu tố nhận diện trở thành một phần của câu chuyện thay vì một chi tiết mang tính gắn kết hình thức.

Hình ảnh logo ứng dụng VietinBank iPay được lồng ghép tinh tế và mang tính mỹ cảm cao xuyên suốt TVC (Ảnh: VietinBank)

Đây là cách xử lý visual thường thấy trong các chiến dịch xây dựng thương hiệu hiện đại, khi logo không chỉ đóng vai trò nhận diện mà còn trở thành chất liệu sáng tạo xuyên suốt tác phẩm. Sự thống nhất giữa không gian, màu sắc, bố cục và chuyển động giúp TVC duy trì bản sắc thương hiệu mà vẫn tạo cảm giác mới mẻ, tránh lối thể hiện quen thuộc vốn thường thấy trong các quảng cáo ngành tài chính.

Đầu tư cho một trải nghiệm thị giác chỉn chu

Từ ý tưởng đến ngôn ngữ hình ảnh, mọi chi tiết đều được xây dựng theo cùng một tinh thần xuyên suốt. Các bối cảnh được thiết kế đồng nhất với hệ thống nhận diện thương hiệu, kết hợp cùng nhịp dựng nhanh, chuyển cảnh dứt khoát và bảng màu hiện đại, tạo nên cảm giác liền mạch như chính dòng chảy của nhịp sống số mà bộ phim muốn khắc họa. TVC VietinBank iPay Mobile cho thấy một bước chuyển trong tư duy sáng tạo, mạnh dạn bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của ngành ngân hàng để thử nghiệm ngôn ngữ hình ảnh trẻ trung, giàu tính thị giác và gần hơn với thế hệ người dùng số.

Ngôn ngữ hình ảnh trong TVC mang màu sắc hiện đại, trẻ trung, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc (Ảnh: VietinBank)

Âm nhạc trở thành một phần của mạch kể. Tiết tấu liên tục kết hợp với chuyển động của hình ảnh giúp từng phân cảnh kết nối tự nhiên, tạo nguồn năng lượng xuyên suốt và góp phần truyền tải tinh thần năng động của cuộc sống hiện đại.



Ở góc độ truyền thông, đây cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý của ngành tài chính - ngân hàng. Khi người dùng ngày càng quen với các nền tảng nội dung ngắn và có yêu cầu cao về trải nghiệm nghe nhìn, TVC không còn đơn thuần là phương tiện truyền tải thông tin, mà trở thành một "điểm chạm thương hiệu", nơi sáng tạo giữ vai trò quyết định khả năng thu hút, ghi nhớ và tạo thiện cảm.

Sáng tạo nhưng vẫn giữ trọng tâm sản phẩm

TVC thành công làm nổi bật khả năng cá nhân hóa giao diện của phiên bản VietinBank iPay Mobile mới, cho phép mỗi khách hàng chủ động sắp xếp các tính năng theo nhu cầu và thói quen sử dụng. Những tiện ích được sử dụng thường xuyên như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, quét mã QR, quản lý tài chính hay đặt vé có thể được ưu tiên hiển thị ngay trên màn hình chính, giúp rút ngắn thao tác và tạo nên trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, VietinBank iPay Mobile tiếp tục mở rộng vai trò là một nền tảng số toàn diện với hơn 500 tiện ích được tích hợp trên cùng một ứng dụng. Không chỉ đáp ứng các nhu cầu tài chính như chuyển tiền, thanh toán hay gửi tiết kiệm, người dùng còn có thể thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop, đặt vé máy bay, tàu xe, xem phim, gọi VNPAY taxi, sử dụng VNPAY QR cùng nhiều dịch vụ phục vụ đời sống hằng ngày.