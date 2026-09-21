Bí quyết giúp người trẻ yên tâm tài chính, vui sống trọn vẹn

Tuổi trẻ sống hết mình, nhưng đừng quên bí quyết này để yên tâm tài chính, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

"Còn trẻ mà, vô tư sống cho hiện tại đi!" là một trong những khẩu hiệu quen thuộc của nhiều người trẻ. Nhưng thực tế, trong bối cảnh thế giới luôn thay đổi cùng áp lực công việc, chi tiêu và tương lai tài chính đan xen, phong cách sống này dần được tái định nghĩa.

Sống không chỉ tận hưởng, mà còn là yên tâm

Sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, mọi thứ xoay chuyển nhanh chóng khiến không ít bạn trẻ chọn lối sống "làm hết sức - chơi hết mình", coi mỗi ngày là cơ hội tận hưởng và trải nghiệm, như một cách để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng vài năm gần đây, nhiều bạn phải đối mặt với biến động: dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, làn sóng lay-off (sa thải)… gây ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe thể chất lẫn đời sống tinh thần.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á, dự báo đến năm 2036 - 2038 nước ta sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Khi lực lượng lao động thu hẹp, phần nào người lao động trẻ tuổi sẽ phải gánh thêm trách nhiệm công việc cũng như chăm sóc cha mẹ già đến tuổi về hưu, trong khi vẫn đối mặt với chi phí sinh hoạt leo thang, nhất là ở các thành phố lớn (như TP. HCM).

Những yếu tố kể trên phần nào phản ánh mong muốn "tận hưởng cuộc sống" của nhiều bạn hiện nay, không chỉ là sống thoải mái mà phải đảm bảo cảm giác vững vàng về tài chính - để yên tâm làm điều mình thích mà không sợ rủi ro gây gián đoạn kế hoạch tương lai.

Người trẻ hiện đại nhận thức rõ sống không chỉ tận hưởng mà còn phải yên tâm.

Bí quyết để người trẻ sống hết mình trong từng khoảnh khắc

Là một Gen Z điển hình, bạn Trường An (Freelancer, 26 tuổi) lại có những suy nghĩ rất ‘già dặn’ về tương lai: "Quan điểm tuổi trẻ của mình là làm việc song song đi đó đây để nhìn ngắm, trải nghiệm cuộc sống. Nhưng để được ‘sống tận hưởng’ trước tiên mình phải ‘sống an tâm’.

Cách mình ‘sống an tâm’ chỉ đơn giản bằng việc chuẩn bị kế hoạch tài chính, quản lý chi tiêu hợp lý và chủ động xây dựng quỹ dự phòng. Khi bạn đã làm chủ được tài chính, tin chắc nỗi lo về tương lai bất định sẽ được xóa bỏ và thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn".

Đồng quan điểm, bạn Ngọc Mai (Chuyên viên Cố vấn tài chính, 28 tuổi) cho biết: "Bên cạnh việc mở quỹ tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu hay học cách quản lý dòng tiền, việc trang bị thêm lá chắn tài chính như bảo hiểm nhân thọ là giải pháp giúp yên tâm đối mặt với rủi ro không lường trước.

Không chỉ bảo vệ an toàn tài chính trước rủi ro, bảo hiểm nhân thọ giúp người tham gia yên tâm tận hưởng hiện tại mà vẫn chu toàn trách nhiệm với bản thân và người thân yêu: Khi có vấn đề sức khỏe, không phải lo lắng quá nhiều về chi phí. Khi gặp rủi ro như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, chi phí y tế… tài chính vẫn được đảm bảo để người thân không bị gánh nặng."

Chuẩn bị tài chính từ sớm với giải pháp phù hợp là bí quyết để người trẻ yên tâm sống, tự tin đối mặt với những rủi ro khó lường.

Chọn "người đồng hành" thông minh, người trẻ an tâm sống trọn vẹn

Trong 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential hiểu rằng khi khách hàng cảm thấy được bảo vệ cả về tài chính lẫn tinh thần, mỗi người sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống. Với sứ mệnh "Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt", Prudential không ngừng thiết kế các giải pháp bảo vệ tài chính thiết thực, linh hoạt và thích nghi với biến động cuộc sống và nhu cầu của khách hàng.

Đơn cử như sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU Bảo Vệ Tối Đa 2.0 , có quyền lợi bảo hiểm được tối ưu hóa theo khả năng tài chính của từng cá nhân là gợi ý đáng cân nhắc. Sản phẩm cung cấp hai lựa chọn kế hoạch bảo hiểm (Cơ bản/Nâng cao), đồng thời có thể kết hợp với danh mục Sản Phẩm Bảo Hiểm Bán Cùng đa dạng, giúp mở rộng phạm vi bảo vệ người tham gia và gia đình trước các rủi ro tai nạn, bệnh lý nghiêm trọng, chăm sóc sức khỏe… Ngoài ra, PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 còn tích hợp các quyền linh hoạt giúp người tham gia chủ động hoạch định kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời như: Chủ động tăng số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe vào các cột mốc quan trọng của cuộc đời, chủ động lựa chọn đóng phí linh hoạt từ Năm Hợp Đồng thứ 5…

PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 - Tối đa giá trị bảo vệ trên mỗi đồng phí.

Tuổi trẻ hết mình trải nghiệm, sống đúng chất nhưng đừng quên lo xa đúng cách. Chủ động chuẩn bị tài chính cho bản thân từ sớm là bí quyết giúp bạn không phải dừng chân giữa đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống vui khỏe.