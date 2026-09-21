Ngân hàng gộp nợ gốc, nợ lãi, phí phạt thành nợ gốc mới: Tòa nói lãi suất 4,15%/tháng không đúng, phải tính lại

Một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng với hạn mức 30 triệu đồng nhưng sau thời gian không thanh toán đầy đủ, khoản nợ được ngân hàng tính lên hơn 60 triệu đồng. Khi xét xử, tòa án đã tính lại khoản lãi quá hạn và không chấp nhận yêu cầu của ngân hàng.

Thẻ tín dụng hạn mức 30 triệu, lãi suất quá hạn 3,72%/tháng

Cụ thể, ngày 18/3/2021, ông Nguyễn Huỳnh P ký hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng với ngân hàng, được cấp hạn mức 30 triệu đồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Lãi suất trong hạn theo thỏa thuận là 2,48%/tháng.

Trong quá trình sử dụng thẻ, tổng giá trị các giao dịch của ông P lên tới hơn 121,1 triệu đồng. Ông đã thanh toán cho ngân hàng hơn 97 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, số tiền khách hàng thanh toán được phân bổ theo thứ tự, trước hết vào các khoản phí và lãi của kỳ trước, sau đó đến các khoản giao dịch rút tiền mặt, mua hàng hóa, dịch vụ của kỳ trước rồi mới đến các khoản phát sinh trong kỳ hiện tại.

Do ông P không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ sang quá hạn từ ngày 11/9/2023.

Tại thời điểm này, ngân hàng xác định ông P còn nợ hơn 30,2 triệu đồng. Mức lãi suất quá hạn được xác định bằng 150% lãi suất trong hạn, tương đương 3,72%/tháng.

Đến ngày 16/9/2024, ngân hàng khởi kiện, yêu cầu ông P thanh toán hơn 45,75 triệu đồng, gồm hơn 30,2 triệu đồng tiền gốc và hơn 15,5 triệu đồng lãi quá hạn.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, ngân hàng thay đổi yêu cầu. Tính đến ngày 28/8/2025, số tiền yêu cầu thanh toán được nâng lên hơn 60,2 triệu đồng, trong đó tiền gốc vẫn là hơn 30,2 triệu đồng, còn lãi quá hạn đã lên gần 30 triệu đồng.

Tòa tính lại khoản lãi

Tại cấp sơ thẩm, tòa xác định ông P phải thanh toán tổng cộng hơn 56,44 triệu đồng, thấp hơn khoảng 3,76 triệu đồng so với yêu cầu của ngân hàng.

Ngân hàng tiếp tục kháng cáo, nhưng tại phiên phúc thẩm, tòa không chấp nhận yêu cầu này.

Một trong những vấn đề được xem xét là cách ngân hàng xác định khoản nợ gốc. Theo tòa, ngân hàng đã cộng gộp tiền gốc, lãi trong hạn và phí trễ hạn thành một khoản nợ hơn 30,2 triệu đồng, sau đó tiếp tục tính lãi quá hạn trên khoản tiền này.

Tòa cho rằng cách tính trên không phù hợp với quy định được viện dẫn trong bản án. Số nợ gốc được xác định lại là hơn 29,37 triệu đồng.

Đáng chú ý hơn là cách tính lãi quá hạn. Hợp đồng giữa hai bên quy định lãi suất trong hạn 2,48%/tháng, còn lãi suất quá hạn bằng 150% mức này, tương đương 3,72%/tháng.

Tuy nhiên, ngân hàng yêu cầu gần 30 triệu đồng tiền lãi quá hạn trên khoản nợ hơn 30,2 triệu đồng trong khoảng thời gian 718 ngày, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 28/8/2025. Theo tính toán của hội đồng xét xử, cách tính này tương đương mức lãi khoảng 4,15%/tháng (tương đương với 49,8%/năm), cao hơn mức 3,72%/tháng đã được các bên thỏa thuận. Do đó, tòa không chấp nhận phần lãi được tính vượt quá mức thỏa thuận.

Sau khi tính lại các khoản nợ, bản án phúc thẩm giữ nguyên quyết định buộc ông P thanh toán hơn 56,44 triệu đồng. Trong số này, nợ gốc được xác định hơn 29,37 triệu đồng, cùng các khoản lãi và phí theo phán quyết của tòa.

Bản án dân sự phúc thẩm số 714/2026/DS-PT ngày 14/4/2026 của TAND TP HCM xác định từ sau ngày 28/8/2025, ông P vẫn phải tiếp tục chịu lãi đối với khoản tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong hợp đồng.