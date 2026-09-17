Lời khuyên cho người đang nợ thẻ tín dụng

Muốn dứt nợ nói chung và nợ thẻ tín dụng nói riêng, cần lưu tâm 5 vấn đề này.

Nợ thẻ tín dụng thường không bắt đầu từ một khoản tiền quá lớn. Một vài lần quẹt thẻ để mua sắm, ăn uống, trả tiền trước khi nhận lương hoặc tận dụng chương trình trả góp có thể khiến dư nợ tăng dần. Đến khi không còn khả năng thanh toán toàn bộ dư nợ đúng hạn, tiền lãi và các khoản phí bắt đầu khiến khoản nợ khó kiểm soát hơn.

Với người đang ở trong tình trạng này, mục tiêu quan trọng nhất không phải là trả hết nợ thật nhanh bằng mọi giá, mà là không để khoản nợ phình to, sau đó xây dựng một kế hoạch trả nợ phù hợp với dòng tiền thực tế.

1. Ngừng dùng thẻ tín dụng để lấp những khoản thiếu hụt trong tháng

Điều đầu tiên cần làm là tạm dừng việc sử dụng thẻ tín dụng cho những khoản chi tiêu không thiết yếu. Nếu tháng này thiếu tiền nhưng vẫn tiếp tục quẹt thẻ để mua sắm, ăn uống hoặc thanh toán các hóa đơn thường ngày, bạn thực chất đang lấy khoản vay mới để duy trì khoản vay cũ.

Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thu nhập hàng tháng không đủ để trang trải cả chi phí sinh hoạt và khoản thanh toán thẻ.

2. Kiểm tra toàn bộ khoản nợ thay vì chỉ nhìn vào số tiền phải trả kỳ này

Một sai lầm phổ biến là chỉ quan tâm đến dòng “số tiền thanh toán tối thiểu” trên sao kê. Con số này có thể khiến khoản nợ trông có vẻ dễ xử lý, nhưng không cho thấy toàn bộ nghĩa vụ tài chính đang tồn tại.

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Bạn nên lập một bảng liệt kê gồm: Tổng dư nợ, số tiền tối thiểu phải thanh toán, ngày đến hạn, lãi suất, phí có thể phát sinh và các khoản chi tiêu mới trên thẻ. Nếu có nhiều thẻ, cần thống kê riêng từng thẻ.

Việc này giúp bạn trả lời một câu hỏi quan trọng: "Mỗi tháng mình thực sự phải dành bao nhiêu tiền để trả nợ tín dụng?".

Khi con số đã rõ ràng, kế hoạch tài chính sẽ thực tế hơn nhiều so với việc cứ đến ngày sao kê mới kiểm tra xem cần trả bao nhiêu.

3. Đừng nhầm “trả tối thiểu” với “đang xử lý xong khoản nợ”

Thanh toán tối thiểu có ý nghĩa giúp người dùng tránh tình trạng quá hạn theo điều kiện của ngân hàng, nhưng nếu chỉ duy trì mức này trong thời gian dài, dư nợ có thể kéo dài và tiền lãi tiếp tục phát sinh.

Vì vậy, nếu chưa thể thanh toán toàn bộ, bạn nên xác định một mức trả nợ cao hơn mức tối thiểu và cố định khoản tiền này trong ngân sách hàng tháng. Chẳng hạn, thay vì cuối tháng còn bao nhiêu mới đem trả thẻ, có thể coi khoản trả nợ là một nghĩa vụ cố định ngay sau khi nhận lương.

4. Ưu tiên khoản nợ có chi phí cao, nhưng đừng bỏ mặc các khoản còn lại

Nếu một người có nhiều khoản nợ, có thể ưu tiên dùng phần tiền trả thêm mỗi tháng cho khoản có lãi suất hoặc chi phí vay cao hơn, đồng thời vẫn đảm bảo các khoản còn lại được thanh toán đúng hạn theo yêu cầu.

Cách làm này giúp bạn tập trung nguồn lực vào khoản nợ khiến tiền phát sinh nhanh hơn. Sau khi một khoản được xử lý, số tiền từng dành cho nó có thể tiếp tục chuyển sang khoản kế tiếp.

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Điểm quan trọng là không nên chia tiền một cách cảm tính chỉ vì một khoản nợ có số dư nhỏ hơn. Một khoản nợ nhỏ nhưng chi phí thấp chưa chắc là nơi cần ưu tiên nếu một khoản khác đang khiến người vay phải chịu chi phí cao hơn.

5. Duy trì quỹ dự phòng trong thời gian trả nợ

Thoạt nhìn, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để thanh toán thẻ có vẻ hợp lý, đặc biệt khi khoản nợ có chi phí cao. Tuy nhiên, quyết định này cần cân nhắc dựa trên tình hình tài chính thực tế.

Nếu trả hết dư nợ tín dụng nhưng sau đó không còn bất kỳ khoản tiền dự phòng nào, chỉ một sự cố như tháng đó thu nhập giảm, hỏng xe, có việc phát sinh,... bạn sẽ lại phải tiêu vào số tiền đã trả thẻ tín dụng. Khi ấy, vòng xoáy nợ có thể tiếp tục quay vòng và rất khó dứt.

Do đó, thay vì chỉ đặt mục tiêu trả hết dư nợ thẻ tín dụng, bạn nên xây dựng một mức dự phòng tối thiểu phù hợp với hoàn cảnh cá nhân.

6. Thay đổi thói quen chi tiêu sau khi trả hết nợ

Trả hết dư nợ mới chỉ giải quyết phần hậu quả. Nếu nguyên nhân khiến thẻ liên tục tăng dư nợ vẫn còn, tình trạng này hoàn toàn có thể lặp lại.

Một nguyên tắc đơn giản là chỉ sử dụng thẻ cho những khoản mà bạn thực sự có khả năng thanh toán, đồng thời theo dõi tổng số tiền đã chi trong tháng thay vì chờ đến khi nhận sao kê.

Thẻ tín dụng có thể là công cụ thanh toán tiện lợi, nhưng hạn mức được ngân hàng cấp không đồng nghĩa với khả năng chi tiêu thực tế của mỗi người. Sau một giai đoạn mắc nợ, việc đặt hạn mức chi tiêu cá nhân thấp hơn đáng kể so với hạn mức ngân hàng cấp có thể giúp tránh quay lại điểm xuất phát.