Nhân viên văn phòng 30 tuổi trúng số 21,6 tỷ đồng, 2 tháng đã tiêu gần hết

Làm gì mà tiêu hết 21,6 tỷ đồng trong 2 tháng?

Một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi tại Hàn Quốc gây chú ý trên mạng xã hội sau khi công khai bằng chứng trúng giải độc đắc xổ số và tiết lộ rằng bản thân đã tiêu gần hết số tiền trị giá 1,2 tỷ won (khoảng 21,6 tỷ đồng).

Câu chuyện được chính chủ chia sẻ trên Blind - Một diễn đàn ẩn danh dành cho nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc. Trong bài đăng có tiêu đề "Giải độc đắc xổ số", anh viết: "Tôi thực sự không thể giữ chuyện này trong lòng thêm được nữa. Đây là món quà tuyệt vời nhất của tuổi 30, tôi thực sự đã trúng độc đắc 1,2 tỷ won".

Anh kể rằng việc nhận thưởng diễn ra đơn giản và nhanh gọn hơn những gì anh hình dung.

Anh kể rằng khi đến trụ sở của công ty sổ xố, anh phải xuất trình giấy tờ tùy thân cùng tấm vé số cho cảnh sát có mặt tại tầng 1, sau đó, anh được hướng dẫn lên tầng 2 để nhận tiền.

"Tại phòng VIP ở tầng 2, tôi thấy có khá nhiều người đến nhận thưởng. Chúng tôi được mời uống trà và ăn bánh trong thời gian chờ đến lượt. Hóa ra việc trúng số xảy ra với nhiều người hơn tôi từng nghĩ" - Anh viết.

Bức ảnh người đàn ông đăng kèm bài tâm sự ẩn danh

Theo người đàn ông này, tổng thời gian từ lúc đến ngân hàng cho đến khi thực sự cầm được tiền thưởng kéo dài khoảng 2 giờ. Anh cho biết trong quá trình nhận thưởng, anh không bị nhân viên ngân hàng gây áp lực phải đăng ký thêm các sản phẩm tài chính khác và cũng không gặp bất tiện đáng kể nào.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, số tiền người đàn ông này cầm về là 1,2 tỷ won (khoảng 21,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, anh cho biết chỉ trong vòng gần 2 tháng, anh đã tiêu gần hết khoản tiền này.

“Sau khi trả hết các khoản vay và mua một chiếc xe ô tô mới, tôi không còn nhiều tiền. Phần còn lại tôi dự định sẽ biếu bố mẹ để họ dưỡng già” - Anh viết. Chính vì vậy, người đàn ông này nói đùa rằng có lẽ mình vẫn phải tiếp tục đi làm để duy trì thu nhập trang trải cuộc sống.

“Tôi đã mua vé số khoảng 6 năm rồi. Nó giống như một thói quen, mỗi tuần tự động mua 1 vé số 10.000 won (khoảng 180.000 đồng)” - Anh trả lời khi những người dùng khác hỏi anh mua vé ở đâu và có nằm mơ thấy điều gì liên quan đến xổ số hay không.

Sau khi trả hết nợ và mua được ô tô, chủ nhân giải độc đắc này cho biết tâm thế đi làm của anh cũng thay đổi đáng kể. Trong một bình luận tiếp theo, anh chia sẻ rằng chuyện đi làm giờ đây không còn khiến anh cảm thấy quá nặng nề như trước.

“Bây giờ đi làm không còn làm tôi khó chịu nữa. Tôi cũng không phải lo lắng về đánh giá hiệu suất hay chuyện thăng chức”.

Trường hợp của người đàn ông này cho thấy ngay cả khi bất ngờ nhận được khoản tiền hàng chục tỷ đồng, cuộc sống của một nhân viên văn phòng chưa chắc thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Với số tiền thực nhận khoảng 1,2 tỷ won (21,6 tỷ đồng), anh đã nhanh chóng dành một phần đáng kể để trả các khoản vay và mua ô tô, đồng thời vẫn lựa chọn duy trì công việc hiện tại.

Điều thay đổi rõ nhất có lẽ là chỉ là áp lực tâm lý khi đi làm. Sau khi có một khoản tài sản lớn trong tay, những chuyện như đánh giá hiệu suất hay cơ hội thăng chức không còn khiến anh quá bận tâm. Thay vì nghỉ việc ngay lập tức, người đàn ông này vẫn tiếp tục đi làm, trong khi dành một phần khoản tiền trúng thưởng để chăm lo cho bố mẹ trong giai đoạn tuổi già.

(Nguồn: The Herald Business)