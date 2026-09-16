Lãi suất ngân hàng 16/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Hiện mức lãi suất tiền gửi online cao nhất tại kỳ hạn 12 tháng đang được ghi nhận tại ACB, lên tới 7,8%/năm. Một số ngân hàng khác như Sacombank, LPBank, Saigonbank và Bac A Bank cũng duy trì lãi suất trên 7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh cùng niêm yết 6,8%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 15/9, lãi suất tiền gửi có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà băng, đặc biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất trên 7%/năm tập trung ở một số ngân hàng

ACB hiện đứng đầu bảng với lãi suất 7,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tại ngân hàng này lần lượt là 7,6%/năm và 7,7%/năm.

Đứng sau ACB là Sacombank, với mức 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. Ngân hàng này niêm yết lãi suất 7,2%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng.

LPBank và Saigonbank cùng áp dụng lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, LPBank niêm yết 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, còn Saigonbank áp dụng 7%/năm.

Tại Bac A Bank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 7,1%/năm, còn kỳ hạn 18 tháng là 6,95%/năm.

Nhóm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Riêng tại kỳ hạn 18 tháng, MBV và VCBNeo cùng áp dụng 7%/năm, trong khi PGBank niêm yết 6,8%/năm và VIB là 5,9%/năm.

Nhóm Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Bốn ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là mức lãi suất được MSB niêm yết tại kỳ hạn này.

Với nhóm Big4, lãi suất kỳ hạn 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6 và 9 tháng được niêm yết 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

MSB đang áp dụng lãi suất 6,3%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ngoài ra, BVBANK và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank áp dụng 6,6%/năm tại kỳ hạn này, trong khi lãi suất kỳ hạn 18 tháng lên tới 6,8%/năm.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất trung bình cao, Techcombank niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng này chỉ ở mức 5,85%/năm.

BaovietBank và SHB cùng áp dụng 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

ABBANK và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, ABBANK áp dụng 5,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, còn TPBank niêm yết 6,25%/năm.

Ở nhóm dưới 6,2%/năm, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng có lãi suất 6,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng 5,6%/năm, GPBank là 5,55%/năm và Kienlongbank ở mức 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. SeABank áp dụng mức 5%/năm.

SCB có lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng, ở mức 3,7%/năm. Lãi suất tại kỳ hạn 3 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 2,9%/năm, còn kỳ hạn 18 tháng là 3,9%/năm.

Sacombank dẫn đầu tại kỳ hạn 18 tháng

Nếu xét kỳ hạn 18 tháng, Sacombank đang đứng đầu với lãi suất 7,5%/năm. Tiếp theo là LPBank với 7,15%/năm; Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm.

Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm, trong khi Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Nam A Bank, OCB và PGBank cùng niêm yết 6,8%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất cũng có sự chênh lệch đáng kể. Chẳng hạn, kỳ hạn 3 tháng dao động từ 1,9%/năm tại SCB đến 4,75%/năm tại nhiều ngân hàng; kỳ hạn 6 tháng dao động từ 2,9% đến 7,6%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất của từng ngân hàng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và điều kiện áp dụng.