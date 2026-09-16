Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

So với kỳ hạn ngắn, các khoản tiền gửi 12 tháng trở lên thường có mức lãi suất niêm yết hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, trước khi gửi tiền, người gửi nên cân nhắc một số yếu tố sau.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn dài thường được nhiều người lựa chọn khi có một khoản tiền nhàn rỗi và chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian tới. So với kỳ hạn ngắn, các khoản tiền gửi 12 tháng trở lên thường có mức lãi suất niêm yết hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, trước khi "khóa" tiền trong thời gian dài, người gửi nên cân nhắc một số yếu tố thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất.

Đầu tiên, cần xác định khoản tiền đó có thực sự nhàn rỗi trong ít nhất 12 tháng hay không.

Đây là điều nhiều người dễ bỏ qua. Một khoản tiền hiện tại chưa có kế hoạch sử dụng không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không cần đến trong vài tháng tới.

Các khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, học tập, chữa sửa nhà hoặc những nhu cầu phát sinh bất ngờ đều có thể khiến người gửi cần sử dụng tiền trước ngày đáo hạn.

Trong trường hợp phải rút trước hạn, khoản tiền gửi có thể không còn được hưởng mức lãi suất ban đầu cho toàn bộ thời gian gửi, tùy theo quy định và sản phẩm tiền gửi của từng ngân hàng.

Vì vậy, thay vì dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một sổ kỳ hạn dài, người gửi có thể cân nhắc chia khoản tiền thành nhiều phần.

Chẳng hạn, với một khoản tiền lớn, có thể phân bổ thành các sổ có kỳ hạn hoặc thời điểm đáo hạn khác nhau. Cách này giúp người gửi vừa duy trì một phần tiền ở kỳ hạn dài, vừa có những khoản có thể đáo hạn sớm hơn khi cần sử dụng.

Đây cũng là cách hạn chế tình huống phải tất toán cả một khoản tiền gửi chỉ vì phát sinh nhu cầu sử dụng một phần số tiền.

Một điểm khác cũng nên lưu ý là ngày đáo hạn. Với những khoản tiền gửi 12 tháng hoặc dài hơn, người gửi thường ít phải giao dịch với ngân hàng trong thời gian dài. Do đó, nên chủ động theo dõi ngày đáo hạn và kiểm tra lại lãi suất, nhu cầu sử dụng tiền cũng như phương án gửi tiếp trước thời điểm này.

Không nên mặc định rằng cứ đến ngày đáo hạn là tiếp tục gửi lại toàn bộ số tiền theo đúng kỳ hạn cũ. Tại thời điểm đó, nhu cầu tài chính của mỗi người có thể đã thay đổi.

Ngoài ra, mức lãi suất cao hơn không phải lúc nào cũng là yếu tố duy nhất cần quan tâm. Khi so sánh các khoản tiền gửi, người gửi nên xem kỹ điều kiện áp dụng mức lãi suất, số tiền tối thiểu, phương thức trả lãi, quy định tất toán trước hạn và các điều khoản liên quan.

Đặc biệt, nếu khoản tiền có khả năng cần sử dụng trong ngắn hạn, việc lựa chọn một kỳ hạn quá dài chỉ để nhận thêm một phần lãi suất có thể khiến người gửi mất đi sự chủ động đối với dòng tiền.

Về nguyên tắc, tiền gửi kỳ hạn càng dài càng phù hợp với những khoản tiền mà người gửi xác định chưa cần sử dụng trong thời gian tương ứng. Vì vậy, thay vì chạy theo kỳ hạn có lãi suất cao nhất, người gửi nên lựa chọn kỳ hạn dựa trên kế hoạch sử dụng tiền của mình. Với những khoản tiền thực sự chưa cần đến trong thời gian dài, kỳ hạn 12 tháng trở lên có thể là một lựa chọn; trong khi các khoản có khả năng phát sinh nhu cầu sử dụng nên được phân bổ linh hoạt hơn.