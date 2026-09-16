Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 16/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay 16/9/2026 tại PNJ và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 là loại vàng có tỷ lệ vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Loại vàng này còn được gọi với nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K.
Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao. Do chứa rất ít kim loại khác, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc thay đổi hình dạng khi chịu lực tác động mạnh.
Trên thị trường, vàng 9999 phổ biến dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm trang sức có kiểu dáng tối giản.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 16/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (16/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,23 - 14,53 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,23 - 14,53 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra),
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 16/9/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.936.000
|
14.436.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
13.936.000
|
14.436.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
13.714.000
|
14.334.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
13.686.000
|
14.306.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
12.616.000
|
13.236.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
9.848.000
|
10.838.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
8.836.000
|
9.826.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.403.000
|
9.393.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
7.825.000
|
8.815.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.463.000
|
8.453.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
5.021.000
|
6.011.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.429.000
|
5.419.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.822.000
|
4.812.000
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Bảng so sánh g iá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 16/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.180.000
|
14.490.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.050.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.230.000
|
14.530.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.230.000
|
14.570.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.230.000
|
14.570.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.