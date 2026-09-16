Lãi suất Sacombank ngày 16/9: Gửi 30 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu nhận về bao nhiêu tiền lãi?

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), mức lãi suất áp dụng được phân theo ba bậc số tiền gửi. Với cùng một kỳ hạn, khách hàng gửi số tiền càng lớn sẽ được hưởng lãi suất càng cao.

Cụ thể, Sacombank chia biểu lãi suất thành ba nhóm: dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên.

Ở kỳ hạn dưới 1 tháng, cả ba nhóm đều áp dụng chung mức 0,5%/năm.

Nhưng từ kỳ hạn 1 tháng trở lên, khoảng cách lãi suất giữa các nhóm bắt đầu xuất hiện và nới rộng dần theo kỳ hạn, đạt chênh lệch cao nhất 0,6 điểm % ở các kỳ hạn dài 24 và 36 tháng, giữa nhóm dưới 50 triệu đồng (7,2%/năm) và nhóm từ 500 triệu đồng trở lên (7,8%/năm).

Gửi 30 triệu đồng

Với khoản tiền gửi 30 triệu đồng, thuộc nhóm dưới 50 triệu đồng, khách hàng chọn kỳ hạn 1 tháng sẽ nhận lãi suất 4,5%/năm, tương ứng số tiền lãi khoảng 112.500 đồng khi đáo hạn.

Nếu gửi kỳ hạn 3 tháng, tiền lãi tăng lên 337.500 đồng.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất nhảy lên 6,8%/năm, mang lại khoản lãi hơn 1 triệu đồng.

Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất áp dụng là 7%/năm, tương ứng 2,1 triệu đồng tiền lãi.

Nếu gửi dài hạn 24 tháng hoặc 36 tháng với lãi suất 7,2%/năm, khách hàng sẽ nhận lần lượt khoảng 4,32 triệu đồng và 6,48 triệu đồng tiền lãi cho toàn bộ kỳ hạn.

Gửi 100 triệu đồng

Khoản tiền 100 triệu đồng rơi vào nhóm từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng, được hưởng biểu lãi suất nhỉnh hơn so với nhóm dưới 50 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 4,6%/năm mang lại khoản lãi khoảng 383.000 đồng.

Kỳ hạn 3 tháng cho mức lãi 1,15 triệu đồng. Khi gửi 6 tháng với lãi suất 7,1%/năm, khách hàng nhận về 3,55 triệu đồng tiền lãi.

Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7,3%/năm tương ứng khoản lãi 7,3 triệu đồng.

Nếu gửi kỳ hạn 24 tháng, tổng tiền lãi lên tới 15 triệu đồng, còn kỳ hạn 36 tháng mang lại 22,5 triệu đồng tiền lãi, đều với mức lãi suất 7,5%/năm.

Gửi 200 triệu đồng

Cũng thuộc nhóm 50 - dưới 500 triệu đồng nên áp dụng cùng biểu lãi suất với khoản 100 triệu đồng, khoản tiền gửi 200 triệu đồng cho mức lãi gấp đôi tương ứng ở từng kỳ hạn.

Gửi 1 tháng, khách hàng nhận khoảng 767.000 đồng tiền lãi; kỳ hạn 3 tháng là 2,3 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 6 tháng, số tiền lãi đạt 7,1 triệu đồng.

Với kỳ hạn 12 tháng lãi suất 7,3%/năm, khoản lãi thu về là 14,6 triệu đồng.

Nếu chọn kỳ hạn dài 24 tháng, tổng lãi nhận được là 30 triệu đồng, còn kỳ hạn 36 tháng mang lại 45 triệu đồng tiền lãi.

Gửi 500 triệu đồng

Từ mốc 500 triệu đồng trở lên, khách hàng được hưởng biểu lãi suất cao nhất trong ba nhóm.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 4,75%/năm mang lại khoản lãi gần 1,98 triệu đồng. Kỳ hạn 3 tháng cho mức lãi khoảng 5,94 triệu đồng.

Khi gửi 6 tháng với lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi thu về đạt 18 triệu đồng. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7,5%/năm tương ứng khoản lãi 37,5 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất, nếu gửi kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 7,8%/năm - mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành, khách hàng sẽ nhận về 93,6 triệu đồng tiền lãi, còn ở kỳ hạn 36 tháng, tổng tiền lãi lên tới hơn 140,4 triệu đồng.

Các mức lãi suất và số tiền lãi nêu trên được tính theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, dựa trên biểu lãi suất huy động trực tuyến hiện hành của Sacombank. Số tiền lãi thực nhận có thể thay đổi tùy thời điểm gửi và chính sách lãi suất cập nhật của ngân hàng.