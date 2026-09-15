Lời khuyên cho người đang muốn gửi tiền tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những cách quen thuộc để quản lý khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng ngay. Tuy nhiên, trước khi gửi, có vài điều nên tính trước để tránh chọn kỳ hạn không phù hợp hoặc cần dùng tiền lại phải phá sổ.

Đừng vội gửi hết số tiền mình đang có

Có một khoản tiền nhàn rỗi không có nghĩa là toàn bộ số tiền đó đều nên đem gửi tiết kiệm.

Trước tiên, hãy tách riêng những khoản có thể cần dùng trong thời gian gần, chẳng hạn tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, các khoản phải thanh toán hoặc một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Phần tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian tới mới phù hợp để cân nhắc gửi tiết kiệm.

Cách này cũng giúp bạn không rơi vào tình huống vừa gửi một khoản lớn đã phải rút trước hạn vì có việc đột xuất.

Chọn kỳ hạn theo lúc mình cần tiền, không chỉ nhìn lãi suất

Kỳ hạn càng dài không đồng nghĩa lúc nào cũng phù hợp hơn. Nếu biết vài tháng nữa sẽ cần tiền cho một khoản chi lớn, việc chọn kỳ hạn kết thúc sau thời điểm đó có thể khiến bạn phải cân nhắc rút trước hạn nếu cần tiền sớm.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi "kỳ hạn nào lãi cao nhất?", hãy hỏi thêm: "Khoản tiền này bao giờ tôi cần dùng đến?" Nếu chưa chắc về thời điểm sử dụng, có thể cân nhắc chia tiền thành nhiều khoản với các kỳ hạn khác nhau thay vì gửi toàn bộ vào một sổ.

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Có thể chia tiền thành nhiều sổ thay vì gửi một lần

Giả sử có 300 triệu đồng và muốn gửi tiết kiệm, không nhất thiết phải gửi cả 300 triệu vào một sổ duy nhất. Có thể chia thành nhiều khoản nhỏ hơn, tùy nhu cầu sử dụng và điều kiện của từng ngân hàng. Khi cần tiền, bạn có thể chỉ phải xử lý khoản cần dùng thay vì ảnh hưởng đến toàn bộ số tiền đang gửi.

Cách chia này đặc biệt đáng cân nhắc với người chưa chắc chắn về thời điểm cần tiền. Tuy nhiên, số tiền tối thiểu, cách tất toán và điều kiện áp dụng có thể khác nhau giữa các ngân hàng, nên cần kiểm tra trước khi mở sổ.

Đừng chỉ nhìn con số lãi suất

Lãi suất là yếu tố quan trọng, nhưng không phải thông tin duy nhất cần xem.

Trước khi gửi, nên kiểm tra kỳ hạn áp dụng, hình thức trả lãi, điều kiện nhận mức lãi suất được công bố và quy định nếu rút tiền trước hạn. Với tiền gửi trực tuyến, cũng nên xem kỹ các điều kiện riêng của sản phẩm.

Một mức lãi suất cao hơn một chút nhưng không phù hợp với thời điểm bạn cần tiền có thể chưa chắc là lựa chọn thuận tiện hơn.

Trước khi gửi, hãy thử tính xem mình nhận được bao nhiêu tiền lãi

Thay vì chỉ nhìn quảng cáo "lãi suất lên tới...", hãy tính thử trên chính số tiền mình định gửi.

Ví dụ, nếu gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng với lãi suất 6%/năm và giả định mức lãi suất được giữ nguyên trong toàn bộ kỳ hạn, tiền lãi theo cách tính lãi đơn cuối kỳ sẽ khoảng 6 triệu đồng. Con số thực tế còn phụ thuộc vào sản phẩm, cách tính và phương thức trả lãi của ngân hàng.

Việc tự tính trước giúp bạn biết khoản tiền của mình có thể tạo ra bao nhiêu lãi, thay vì chỉ nhớ một con số phần trăm trên bảng lãi suất.

Nếu có khả năng cần tiền sớm, đừng bỏ qua quy định rút trước hạn

Đây là điều nên kiểm tra trước khi gửi chứ không phải đến lúc cần tiền mới tìm hiểu.

Rút tiền trước hạn có thể ảnh hưởng đến mức lãi nhận được theo quy định áp dụng cho khoản tiền gửi. Vì vậy, nếu khoản tiền có khả năng phải sử dụng đột xuất, việc chia nhỏ khoản gửi hoặc chọn kỳ hạn phù hợp có thể giúp bạn chủ động hơn.

Cuối cùng, gửi tiết kiệm không chỉ là chọn nơi có mức lãi suất cao nhất. Điều quan trọng hơn là xác định khoản tiền nào có thể để yên, bao lâu mình có thể không cần đến nó và nếu bất ngờ cần tiền thì phương án nào ít ảnh hưởng nhất. Khi trả lời được ba câu hỏi này, việc chọn số tiền và kỳ hạn sẽ dễ dàng hơn nhiều.