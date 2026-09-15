Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 15/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/9/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 15/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h sáng 15/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 14,28 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 20.000 đồng/chỉ so với cùng thời điểm sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,08 - 14,58 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 15/9/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.280.000
|
14.680.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC
|
14.260.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.280.000
|
14.680.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.280.000
|
14.680.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
13.990.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
14.080.000
|
14.580.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
14.060.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
13.640.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 15/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.280.000
|
14.680.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.280.000
|
14.680.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.080.000
|
14.580.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.260.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.210.000
|
14.510.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.260.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.280.000
|
14.6800.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.260.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.240.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.990.000
|
14.490.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.260.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.260.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.260.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.