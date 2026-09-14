Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh chính thức công bố startup xe điện mới: “Bắt đầu lại từ con số 0”, bắt tay cựu Phó tổng giám đốc VinFast

Sau khoảng 3 tháng rời Green SM, ông Nguyễn Văn Thanh đã chính thức công bố startup xe điện AVES và cho biết đây là hành trình “bắt đầu lại từ con số 0”.

Tối 14/9, ông Nguyễn Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành Green SM, chính thức công bố dự án mới mang tên AVES.

“ Một hành trình mới bắt đầu. Bắt đầu lại từ con số 0 ”, ông Thanh chia sẻ trên trang cá nhân, đồng thời giới thiệu mình là Nhà sáng lập kiêm CEO của AVES.

Theo ông Thanh, AVES là startup công nghệ Việt Nam được thành lập ngày 9/9/2026, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch. Danh mục mà doanh nghiệp hướng tới gồm xe đạp điện, xe máy điện, xe ba bánh điện, các giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh.

Động thái này diễn ra sau khi ông Thanh khép lại hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup, trong đó có hơn 3 năm gắn với quá trình xây dựng Green SM từ những ngày đầu.

Trước đó, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ và là cổ đông chi phối.

Đáng chú ý, đồng hành cùng ông Thanh tại AVES còn có ông Lê Hoàng Long, hiện giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại.

Ông Long từng là Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega, trước đây là Hkbike, và từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast. Tại AVES, ông Long góp 3 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ.

Cổ đông sáng lập còn lại là ông Triệu Tuyên Hoàng, sở hữu 5% vốn.

Theo kế hoạch đã được công bố, AVES đặt mục tiêu đưa các sản phẩm xe điện đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027. Hai dòng sản phẩm dự kiến được thương mại hóa trước là xe máy điện và xe đạp điện.

Doanh nghiệp cũng đang xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Hưng Yên.

Trong chia sẻ mới nhất, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết AVES hiện vẫn ở giai đoạn rất sớm, với một nhóm nhân sự bắt đầu từ những ý tưởng ban đầu.

“Hãy cùng đón chờ hành trình từ 0 đến 1 của AVES”, cựu CEO Green SM viết.