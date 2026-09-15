Công ty từng chuyên bán khóa học 'dạy làm giàu' chứng kiến doanh thu giảm 90%, đầu tư chứng khoán cũng đang thua lỗ

Công ty này từng bán những khóa học "dạy làm giàu" có mức học phí lên tới 180 triệu đồng.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA) cho thấy một bức tranh khá đặc biệt: Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ suy giảm mạnh, trong khi nguồn thu tài chính lại trở thành phần quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, VLA ghi nhận hơn 1 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng khoảng một phần mười mức hơn 10 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần như toàn bộ doanh thu đến từ cung cấp dịch vụ.

Giá vốn giảm theo doanh thu, giúp VLA còn khoảng 471 triệu đồng lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên, số lợi nhuận gộp này không đủ bù các khoản chi phí vận hành. Riêng chi phí bán hàng trong kỳ ở mức gần 543 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1,05 tỷ đồng.

Nếu chỉ nhìn vào hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trước khi tính phần thu nhập tài chính, lợi nhuận gộp tạo ra từ hoạt động cốt lõi vì thế thấp hơn đáng kể tổng chi phí bán hàng và quản lý.

Hoạt động tài chính kéo lợi nhuận lên

Dù doanh thu kinh doanh giảm mạnh, VLA vẫn báo lãi trong nửa đầu năm. Nguyên nhân nằm chủ yếu ở hoạt động tài chính.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp đạt gần 2,5 tỷ đồng, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, VLA cho biết sự cải thiện lợi nhuận chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu tài chính và việc kiểm soát chi phí.

Sau các khoản chi phí và thuế, VLA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 471,6 triệu đồng, cao hơn mức 230,6 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, trong khi doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mất gần 90%, lợi nhuận sau thuế của VLA lại tăng hơn gấp đôi.

Sự trái chiều này cho thấy đóng góp của hoạt động tài chính đang trở nên đáng kể trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mang hơn 5 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, đang phải dự phòng hơn 234 triệu đồng

Một điểm đáng chú ý khác nằm trên bảng cân đối kế toán. Tại ngày 30/6/2026, VLA có khoảng 28,6 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng mạnh so với mức 17,8 tỷ đồng đầu năm.

Phần lớn trong số này là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng dành hơn 5,38 tỷ đồng cho chứng khoán kinh doanh.

Tại cuối tháng 6, VLA phải ghi nhận dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 234 triệu đồng, cao hơn đáng kể mức 92,8 triệu đồng đầu năm.

Nói cách khác, xét theo giá trị tại thời điểm lập báo cáo, danh mục cổ phiếu của VLA đang thấp hơn giá gốc hơn 234 triệu đồng.

Khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục là cổ phiếu VDS của CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

VLA bỏ ra gần 4,95 tỷ đồng vào VDS, trong khi giá trị được xác định tại thời điểm cuối kỳ khoảng 4,81 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng khoảng 175 triệu đồng cho khoản đầu tư này.

Hai khoản khác là KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và MSN của Masan Group cũng đang thấp hơn giá gốc. Khoản KBC phải dự phòng khoảng 37 triệu đồng, còn MSN khoảng 23 triệu đồng.

Ngoài ra, danh mục của VLA còn xuất hiện một số mã chứng khoán khác như VNM, CTG, FTS hay SSI.

Công ty “dạy làm giàu”

VLA có lịch sử khá khác so với hình ảnh được biết đến trong vài năm gần đây.

Theo giới thiệu chính thức, tiền thân của doanh nghiệp là một công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thành lập năm 2007. Công ty từng hoạt động trong các lĩnh vực phần mềm quản lý, xây dựng website, kinh doanh máy tính và bảo trì hệ thống.

Sau đó, VLA giới thiệu ba nhóm hoạt động chính gồm bất động sản; khách sạn, khu nghỉ dưỡng; đào tạo, tư vấn kinh doanh và đầu tư.

Tuy nhiên, mới đây, VLA quyết định dừng hoạt động kinh doanh lĩnh vực đào tạo. Trước đó, doanh nghiệp từng hợp tác với Công ty NIK để triển khai các khóa học về kinh doanh, đầu tư, trong đó có những khóa học có mức học phí lên tới 180 triệu đồng. Do hoạt động đào tạo, tư vấn đầu tư và những chương trình liên quan tới ông Nguyễn Thành Tiến - người từng giữ chức Chủ tịch VLA - doanh nghiệp từng được gọi bằng cụm từ công ty “dạy làm giàu”.

Tuy nhiên, VLA từng chính thức phản bác cách mô tả này.

Trong thông cáo phát đi tháng 10/2024, công ty cho rằng ông Nguyễn Thành Tiến không phải “chuyên gia dạy làm giàu”, mà là người chia sẻ tư duy và kỹ năng đầu tư bất động sản thực tế. VLA đồng thời cho biết công ty chỉ là một trong các khoản đầu tư của ông Tiến.

Đến tháng 4/2026, ông Nguyễn Thành Tiến không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT VLA nhưng vẫn là thành viên HĐQT. Theo báo cáo bán niên, ông Trần Quang Thịnh được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/4/2026.