Một công ty gọi xe dự kiến cắt giảm 3.300 nhân viên trên toàn cầu

Công ty gọi xe này sẽ cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương 3.300 nhân sự. Đây được coi là đợt cắt giảm lớn nhất của hãng kể từ sau đại dịch.

Ảnh: Financial Times

Uber dự kiến cắt giảm 3.300 việc làm trong đợt tinh giản nhân sự lớn nhất kể từ đại dịch Covid-19, trong bối cảnh công ty gọi xe này loại bỏ các vị trí quản lý để dành thêm nguồn lực cho mảng taxi tự lái.

CEO Dara Khosrowshahi cho biết việc cắt giảm nhân sự, chiếm khoảng 10% lực lượng lao động của công ty, sẽ giảm bớt “sự phức tạp” trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và tạo ra khoản tiết kiệm cần thiết để chi trả cho các khoản đầu tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Uber đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhóm xe tự lái như Waymo của Alphabet, cũng như những khó khăn trong mảng kinh doanh giao đồ ăn. Cổ phiếu của tập đoàn đã giảm 7% trong năm nay.

Theo các nhà phân tích Citi, việc tinh giản nhân sự có thể giúp Uber tiết kiệm khoảng 825 triệu USD mỗi năm. Khoản tiền này dự kiến được tái phân bổ cho các sáng kiến mới, trong đó có việc mở rộng dịch vụ taxi tự lái. Ronald Josey, nhà phân tích tại Citi, cho rằng động thái cắt giảm chi phí có thể được thực hiện một phần nhờ hiệu quả ngày càng cao từ các khoản đầu tư vào AI của Uber.

Việc cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh Uber cam kết chi hơn 10 tỷ USD để mở rộng mạng lưới taxi tự lái, đặt cược rằng hơn 200 triệu khách hàng sẽ mang lại cho họ lợi thế trong cuộc đua ngày càng gay cấn để thương mại hóa xe tự lái.

Công ty đặt mục tiêu vận hành dịch vụ taxi tự lái tại ít nhất 15 thành phố trong năm nay, cạnh tranh trực tiếp với Waymo và Tesla của Elon Musk trong cuộc đua triển khai dịch vụ tại các thị trường lớn.

Trong khi Uber Eats đang gia tăng thị phần tại Anh, Pháp và Đức, mảng giao đồ ăn của Uber lại chịu sức ép tại Mỹ. DoorDash hiện chiếm khoảng 64% thị trường Mỹ, mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc, trong khi thị phần của Uber chỉ ở mức 31%, theo YipitData.

Trong thư gửi nhân viên, Khosrowshahi cho biết tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây đã khiến Uber trở nên phức tạp hơn, với nhiều tầng quản lý, nhu cầu phối hợp lớn hơn và quyền sở hữu công việc bị phân tán. Một số cơ cấu từng phù hợp khi công ty còn nhỏ nay không còn thích hợp với quy mô hiện tại.

Bên cạnh cắt giảm nhân sự, Uber cũng siết chính sách làm việc từ xa. Hầu hết nhân viên sẽ phải làm việc tại văn phòng, trong khi số người được phép làm việc hoàn toàn từ xa chỉ còn khoảng 1% lực lượng lao động. Công ty cũng tăng cường thực thi chính sách làm việc kết hợp, yêu cầu nhân viên có mặt tại văn phòng ít nhất ba ngày mỗi tuần.

Tháng trước, Uber cho biết đối tác tại Anh là Wayve đã được Cơ quan Giao thông Vận tải London cấp phép triển khai dịch vụ taxi tự lái thương mại, với một tài xế giám sát ngồi sau tay lái.

Trong lĩnh vực giao đồ ăn, Uber cũng đang chuẩn bị cho thương vụ sáp nhập với Delivery Hero, tập đoàn giao đồ ăn có trụ sở tại Berlin. Hai bên đã đạt thỏa thuận trị giá 13 tỷ euro vào tháng 7.

Theo: Financial Times