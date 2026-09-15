Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 9/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất tiền gửi tại Sacombank trong tháng 9/2026 có sự phân hóa theo số tiền gửi, kỳ hạn và hình thức gửi. Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 500 triệu đồng trở lên có thể hưởng lãi suất cao nhất 7,8%/năm ở kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân mới nhất tại Sacombank, lãi suất tiền gửi VND tại quầy và trực tuyến được phân chia theo các nhóm quy mô tiền gửi.

Lãi suất tại quầy cao nhất 6,9%/năm

Đối với tiền gửi VND tại quầy, Sacombank áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, lãi suất được phân hóa theo số tiền gửi. Khách hàng gửi dưới 500 triệu đồng nhận lãi suất 4,5%/năm; khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng hưởng lãi suất 4,6%/năm, trong khi tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 4,75%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng lên trên 6%/năm. Với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,2%/năm. Mức này tăng lên 6,3%/năm đối với khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và 6,4%/năm với khoản từ 2 tỷ đồng trở lên.

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất lần lượt là 5,9%, 6% và 6,1%/năm theo ba nhóm tiền gửi.

Ở các kỳ hạn dài, lãi suất được niêm yết cao hơn. Cụ thể, kỳ hạn 24 và 36 tháng có lãi suất lần lượt 6,7%/năm với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, 6,8%/năm với khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và 6,9%/năm với khoản từ 2 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi tại quầy Sacombank trong biểu niêm yết là 6,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 và 36 tháng với khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên.

Kỳhạn Lãi suất tại quầy Lãi suất online Dưới 500 triệu 500 triệu - dưới 2 tỷ từ 2 tỷ Dưới 50 triệu 50 - dưới 500 triệu từ 500 triệu Dưới 1 tháng 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1 tháng 4,50% 4,60% 4,75% 4,50% 4,60% 4,75% 2 tháng 4,50% 4,60% 4,75% 4,50% 4,60% 4,75% 3 tháng 4,50% 4,60% 4,75% 4,50% 4,60% 4,75% 4 tháng 4,50% 4,60% 4,75% 4,50% 4,60% 4,75% 5 tháng 4,50% 4,60% 4,75% 4,50% 4,60% 4,75% 6 tháng 6,20% 6,30% 6,40% 6,80% 7,10% 7,20% 7 tháng 6,20% 6,30% 6,40% 6,80% 7,10% 7,20% 8 tháng 6,20% 6,30% 6,40% 6,80% 7,10% 7,20% 9 tháng 6,20% 6,30% 6,40% 6,80% 7,10% 7,20% 10 tháng 6,20% 6,30% 6,40% 6,80% 7,10% 7,20% 11 tháng 6,20% 6,30% 6,40% 6,80% 7,10% 7,20% 12 tháng 5,90% 6,00% 6,10% 7,00% 7,30% 7,50% 13 tháng 5,90% 6,00% 6,10% 7,00% 7,30% 7,50% 15 tháng 6,00% 6,10% 6,20% 7,00% 7,30% 7,50% 18 tháng 6,00% 6,10% 6,20% 7,00% 7,30% 7,50% 24 tháng 6,70% 6,80% 6,90% 7,20% 7,50% 7,80% 36 tháng 6,70% 6,80% 6,90% 7,20% 7,50% 7,80%

Gửi online từ 500 triệu đồng, lãi suất lên 7,8%/năm

Kênh trực tuyến tiếp tục có mặt bằng lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài.

Với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, Sacombank áp dụng lãi suất 4,5%/năm cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Từ 6-11 tháng, mức lãi suất tăng lên 6,8%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng đạt 7%/năm. Ở kỳ hạn 24 và 36 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 7,2%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng là 4,6%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng được hưởng 7,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 7,3%/năm. Tại kỳ hạn 24 và 36 tháng, lãi suất tăng lên 7,5%/năm.

Trong khi đó, nhóm khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên được áp dụng biểu lãi suất cao nhất trên kênh trực tuyến. Các kỳ hạn 1-5 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 7,2%/năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng đều được Sacombank niêm yết ở mức 7,5%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. Mức lãi suất cao nhất 7,8%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Như vậy, khách hàng ưu tiên mức lãi suất cao nhất tại Sacombank có thể cân nhắc gửi tiết kiệm trực tuyến từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, với lãi suất niêm yết 7,8%/năm.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là mức niêm yết, có thể thay đổi theo từng thời điểm và điều kiện áp dụng.



