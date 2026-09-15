Vợ chồng mua ô tô trả góp 7,6 triệu/tháng, đi được 19 tháng đã phải bán xe mà vẫn không trả hết nợ

Sau khi bán xe, mỗi tháng gia đình này vẫn phải trả thêm 2,7 triệu đồng nợ vay mua ô tô.

Lúc mua ô tô, không ít các gia đình chỉ nghĩ đến việc đi lại sẽ thuận tiện hơn ra sao, cuộc sống được cải thiện thế nào, mà bỏ qua vấn đề vô cùng quan trọng là chi phí nuôi xe. Nếu phải vay mua ô tô, câu chuyện có thể càng nan giải hơn nữa.

Một cặp vợ chồng người Nhật Bản mới đây cũng chia sẻ về việc phải bán ô tô sau khoảng 19 tháng sử dụng. Lý do không có gì bất ngờ: Khoản trả góp mua xe cộng thêm tiền nuôi xe hàng tháng là gánh nặng tài chính quá lớn.

Người chồng cho biết trước khi bán xe, mỗi tháng gia đình phải chi khoảng 55.000 yên (khoảng 9,2 triệu đồng) cho các khoản liên quan đến ô tô. Trong đó, riêng tiền vay mua xe đã lên tới 45.000 yên (khoảng 7,6 triệu đồng) mỗi tháng. Ngoài khoản trả góp, gia đình còn phải dành khoảng 5.000 yên (khoảng 840.000 đồng) đổ xăng, khoảng 3.000 yên (khoảng 500.000 đồng) tiền thuế ô tô được quy đổi theo tháng và 2.000 yên (khoảng 340.000 đồng) phí gửi xe.

Như vậy, chỉ riêng những khoản chi cố định cho chiếc xe đã ngốn khoảng 55.000 yên (9,2 triệu đồng) mỗi tháng. Con số này thậm chí chưa bao gồm các khoản phát sinh như phí kiểm định, bảo dưỡng hay những chi phí bất thường khác trong quá trình sử dụng.

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Điều đáng chú ý là sau khi bán xe, vợ chồng anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi khoản vay mua ô tô, do số tiền thu về không đủ để tất toán toàn bộ dư nợ. Hiện tại, mỗi tháng anh vẫn phải trả khoảng 16.000 yên (2,7 triệu đồng) cho phần dư nợ hiện tại.

Quyết định bán xe xuất phát từ chính sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng. Trước đây, chiếc ô tô thường được dùng để đưa đón con đi học thêm hoặc phục vụ những chuyến đi chơi của gia đình. Tuy nhiên, khi con lớn hơn và có thể tự đi xe buýt đến lớp học thêm, tần suất sử dụng ô tô giảm mạnh.

Có thời điểm, cả gia đình chỉ sử dụng xe khoảng 4 lần mỗi tháng, chủ yếu để đi mua sắm gần nhà hoặc đưa đón trong những trường hợp cần thiết. Khi đó, câu hỏi được đặt ra là liệu một chiếc xe được sử dụng vài lần mỗi tháng có thực sự đáng để gia đình bỏ ra khoảng 55.000 yên (9,2 triệu đồng) mỗi tháng hay không? Thay vì tranh luận dựa trên cảm xúc, gia đình quyết định ngồi lại và tính toán toàn bộ ngân sách. Các khoản thu nhập, tiền thuê nhà, chi phí ăn uống, giáo dục, khoản vay mua xe và những khoản chi cố định khác đều được liệt kê cụ thể. Đặc biệt, học phí học thêm của con khi đó đã lên tới gần 50.000 yên (8,4 triệu đồng) mỗi tháng, trong khi gia đình cũng phải chuẩn bị cho những khoản chi giáo dục lớn hơn trong tương lai.

Khi nhìn tất cả những chi phí đó, người đàn ông cho rằng gia đình gần như không còn nhiều dư địa tài chính. Nếu tiếp tục duy trì ô tô chỉ vì sở thích, ngân sách dành cho những nhu cầu khác sẽ bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch chi trả học phí đại học cho con.

Cuối cùng, người chồng miễn cưỡng đồng ý bán xe.

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Dù vẫn phải trả nốt phần nợ ngân hàng, nhưng sau khi giải phóng được 1 phần ngân sách liên quan đến chi phí nuôi xe, vợ chồng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nỗi lo cuộc sống bất tiện khi không có ô tô cũng nhanh chóng biến mất. Gia đình sống gần ga tàu, siêu thị và bệnh viện nên có thể kết hợp đi bộ, xe đạp, xe buýt, tàu điện cho các nhu cầu thường ngày. Người chồng thậm chí bắt đầu đạp xe thường xuyên hơn, coi như một cách tập thể dục.

Kể lại câu chuyện này, người đàn ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc ô tô là tài sản tốt hay xấu, mà là chiếc xe có còn phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình hay không. Một chiếc xe có thể rất tiện lợi, nhưng nếu chỉ được sử dụng vài lần mỗi tháng trong khi khoản vay, xăng, thuế, phí gửi xe và bảo dưỡng vẫn phải thanh toán đều đặn, chi phí sở hữu có thể trở nên quá lớn.

Câu chuyện cho thấy khi cân nhắc sở hữu ô tô, giá mua ban đầu chỉ là một phần của bài toán. Khoản vay hàng tháng mới là chi phí kéo dài trong nhiều năm, trong khi xăng, thuế, phí gửi xe, bảo dưỡng và kiểm định tiếp tục cộng dồn. Vì vậy, việc thường xuyên tính lại tổng chi phí nuôi xe so với tần suất sử dụng có thể giúp mỗi gia đình nhận ra liệu chiếc ô tô đang thực sự phục vụ cuộc sống hay đang trở thành một khoản chi quá lớn.

(Nguồn: note.com)