Người tham gia bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp lớn sau, bắt buộc phải chuyển khoản thanh toán

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn đã thông báo dừng thu phí trực tiếp bằng tiền mặt.

Xu hướng thanh toán không tiền mặt đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn đã thông báo dừng thu phí trực tiếp bằng tiền mặt tại văn phòng cũng như thông qua đội ngũ tư vấn viên, yêu cầu khách hàng chuyển sang các phương thức thanh toán điện tử.

Mới đây, Prudential Việt Nam chính thức ngừng thu phí bảo hiểm bằng tiền mặt từ ngày 2/4/2026. Quy định được áp dụng tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Văn phòng Tổng Đại lý và thông qua đội ngũ Tư vấn viên trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng không còn có thể đưa tiền mặt cho tư vấn viên hoặc nộp tiền mặt tại các địa điểm nói trên để đóng phí bảo hiểm. Thay vào đó, Prudential cung cấp nhiều phương thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử MoMo, Viettel Money, cổng thông tin PRUOnline, điểm thu hộ PAYOO, bưu cục VNPost, Viettel Store và thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, JCB.

Trước Prudential, Sun Life Việt Nam cũng đã dừng thu phí bảo hiểm bằng tiền mặt từ ngày 1/1/2026. Doanh nghiệp không thu tiền mặt tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và cũng không cho phép Tư vấn tài chính trực tiếp nhận phí bảo hiểm bằng tiền mặt từ khách hàng.

Khách hàng Sun Life được hướng dẫn chuyển sang các hình thức như chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, trích phí tự động hoặc đóng phí tại quầy ngân hàng.

Tương tự, Hanwha Life Việt Nam đã ngừng thu, chi tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng từ ngày 1/8/2025. Công ty đồng thời dừng việc thu tiền mặt trực tiếp thông qua Tư vấn Tài chính và ngưng sử dụng phiếu thu trong các giao dịch.

Trong khi đó, Manulife Việt Nam đã thực hiện chính sách này sớm hơn. Từ ngày 1/8/2024, doanh nghiệp ngừng giao dịch tiền mặt tại toàn bộ văn phòng dịch vụ khách hàng trên cả nước, bao gồm cả hoạt động thu phí bảo hiểm.

Khách hàng Manulife có thể đóng phí thông qua chuyển khoản, thẻ tín dụng, thẻ ATM, ví MoMo, cổng thanh toán trực tuyến hoặc ứng dụng Manulife. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng triển khai các điểm thu phí tại một số ngân hàng, Payoo và hệ thống bưu cục.

Việc chuyển sang thanh toán không tiền mặt giúp người tham gia bảo hiểm có thêm nhiều lựa chọn đóng phí mọi lúc, mọi nơi, đồng thời thuận tiện hơn trong việc lưu lại, kiểm tra và quản lý lịch sử giao dịch.

Đối với khách hàng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ, khi đến kỳ đóng phí, nên chủ động kiểm tra kênh thanh toán chính thức và thông tin tài khoản nhận phí của doanh nghiệp trước khi thực hiện giao dịch. Điều này vừa giúp quá trình đóng phí nhanh chóng, vừa hạn chế những rủi ro phát sinh khi chuyển tiền sai thông tin.