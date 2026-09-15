Thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà, 1 năm tốn 87,6 triệu đồng vẫn thấy tiết kiệm

Ngày càng nhiều người lựa chọn ở khách sạn dài ngày thay vì thuê nhà.

Thay vì bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt cọc thuê nhà, ký hợp đồng dài hạn rồi tiếp tục lo tiền điện, nước và các chi phí phát sinh, không ít người Malaysia - đặc biệt là những người độc thân, đang chọn cách sống khác: Thuê phòng khách sạn để ở dài ngày, thậm chí cả năm. Với họ, việc chỉ cần trả tiền hàng tháng để có chỗ ở, không phải đặt cọc và không bị ràng buộc bởi hợp đồng dài hạn có sức hấp dẫn nhất định.

Fareez (38 tuổi) - Chuyên viên tư vấn pháp lý, là một trong những người lựa chọn ở khách sạn thay vì thuê nhà. Anh từng thuê nhà nhưng dần cảm thấy những khoản chi phí ban đầu và các hóa đơn phát sinh khiến việc thuê nhà trở nên khó kiểm soát. Sau đó, anh quyết định hủy hợp đồng và chuyển vào khách sạn ở, tính đến nay cũng được hơn 1 năm.

Khoản tiền mà Fareez phải bỏ ra khi ở khách sạn hàng tháng là 1.150 RM (khoảng 7,3 triệu đồng), đã bao gồm tiền wifi, điện và nước. Như vậy trung bình 1 năm, Fareez tốn 13.800 RM (khoảng 87,6 triệu đồng). Anh cho biết lý do lớn nhất khiến mình lựa chọn khách sạn là không phải đóng tiền đặt cọc. Sống một mình, Fareez cũng không cần một căn nhà quá rộng nên cảm thấy phòng khách sạn đáp ứng được nhu cầu cơ bản.

Ảnh minh họa

Trước đó khi còn thuê nhà, anh từng khó chịu vì các khoản chi phí không cố định, đặc biệt là hóa đơn tiện ích có thể thay đổi theo từng tháng. Trong khi đó, với hình thức thuê khách sạn, số tiền phải trả được xác định rõ ngay từ đầu. Ngoài phòng riêng, Fareez còn thích khu vực lounge của khách sạn, nơi anh có thể ngồi nghỉ ngơi và sử dụng thời gian rảnh mà không cần phải ra ngoài.

Với Fareez, lựa chọn này cũng giúp anh giảm bớt những việc thường đi kèm với một căn nhà thuê. Thay vì phải tự xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sinh sống, anh có thể liên hệ trực tiếp với phía khách sạn khi cần hỗ trợ.

Một người khác là Su - Cô gái 31 tuổi, cũng có lựa chọn tương tự. Sau khi chuyển tới Kuching (Malaysia), Su lựa chọn khách sạn như phương án an toàn nhất. Cô cho biết tại thời điểm đó, khách sạn cũng dễ tìm hơn các loại hình homestay. Về chi phí, chỗ ở chiếm khoảng 70% thu nhập của Su. Cô thừa nhận đây là một khoản tiền rất lớn, nhưng đổi lại, cô có chỗ ở an toàn và tiện nghi.

Trước khi chuyển sang khách sạn, Su từng thuê phòng trong những nơi ở chung. Tuy nhiên, vấn đề riêng tư khiến cô không thực sự thoải mái và cuối cùng quay trở lại với khách sạn. Theo Su, điểm khiến hình thức này hấp dẫn nằm ở sự đơn giản: Người ở không phải bận tâm đến tiền điện nước, các vấn đề bảo trì, tiền đặt cọc hay những cam kết kéo dài nhiều năm. Chỉ cần thanh toán tiền phòng rồi ở.

Ảnh minh họa

Su cho biết vì cô không chọn ở cố định 1 khách sạn suốt nhiều tháng, mà ưu tiên ở nhiều khách sạn khác nhau nên chi phí cho hàng tháng không cố định, dao động từ 800-1.500 RM/tháng (khoảng 5,1 - 9,5 triệu đồng).

Việc thay đổi khách sạn thường xuyên cũng cho phép Su chủ động lựa chọn nơi ở tùy theo nhu cầu tại từng thời điểm. Thay vì xem một địa chỉ cố định là nơi ở lâu dài, cô coi khách sạn như một hình thức lưu trú linh hoạt, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu hoặc hoàn cảnh tại từng thời điểm. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với việc thuê nhà theo hợp đồng dài hạn, khi người thuê thường phải cân nhắc kỹ trước khi chuyển đi.

Những câu chuyện như của Su hay Fareez phần nào cho thấy khách sạn đang trở thành một lựa chọn nhà ở khá đặc biệt đối với một bộ phận người Malaysia. Với cùng một khoản chi hàng tháng, người ở khách sạn có thể nhận được những dịch vụ đi kèm mà nếu thuê nhà riêng sẽ phải tự thu xếp. Bên cạnh đó, ở khách sạn cũng không yêu cầu họ phải chuẩn bị 1 khoản đặt cọc lớn, không phải ký hợp đồng dài hạn. Đó là những ưu điểm khiến hình thức lưu trú này ngày càng hấp dẫn, đặc biệt với người sống một mình.

(Nguồn: MalayMail)