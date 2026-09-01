Mua ô tô được 9 tháng, người đàn ông không ngờ lại kiếm tới 1,2 tỷ đồng

Với người đàn ông này, ô tô không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “cần câu cơm”.

Sau 26 năm làm phục vụ tại nhà hàng, William Parr - Người đàn ông sống tại Texas (Mỹ) quyết định chuyển sang lái Uber toàn thời gian. Chỉ trong 9 tháng, William đã kiếm được khoảng 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với công việc trước đây.

Trước khi trở thành tài xế công nghệ, William từng làm nhiều vị trí trong nhà hàng như rửa bát, dọn bàn và làm việc trong bếp. Công việc có mức lương cao nhất mà ông được nhận là 15 USD/giờ (khoảng 360.000 đồng). Sau hơn 2 thập kỷ trong ngành, William bắt đầu cảm thấy không hài lòng với con số này. Và thế là ông xin nghỉ việc, bắt đầu chuyển sang chạy taxi công nghệ.

Để làm công việc này, William cần một chiếc xe đủ đáp ứng yêu cầu của nền tảng Uber. Chiếc Ford Explorer ông sử dụng ban đầu gặp vấn đề về động cơ, buộc ông phải tìm phương án khác. Sau đó, William chi tiền mua 1 chiếc Sienna có thể chở tối đa 8 người, phù hợp với những chuyến xe có nhiều hành khách hơn so với các loại xe thông thường.

William Parr

Tại Longview, William đặc biệt chú ý đến khu vực đường sắt Union Pacific, nơi thường xuất hiện những khách du lịch có nhu cầu di chuyển nhóm nhiều người. Đặc biệt, họ ưu tiên gọi taxi truyền thống thay vì đặt trên app. Những chuyến như vậy trở thành một nguồn thu nhập đáng kể đối với William vì ông không cần chia doanh thu trên mỗi cuốc xe cho nền tảng. Ngoài các chuyến trong thành phố, William còn nhận những chuyến đi xa với khoảng cách trên 40km tới đi các khu vực lân cận.

Có chuyến kéo dài khoảng 3 giờ và mang về cho William tới 260 USD (khoảng 6,2 triệu đồng). Đây là một trong những trường hợp cho thấy lý do ông ưu tiên những chuyến xe đường dài và có nhiều hành khách thay vì chỉ chạy các cuốc ngắn trong khu vực.

Tuy nhiên, câu chuyện của Parr không chỉ xoay quanh việc đổi nghề để tăng thu nhập. Ông là người khiếm thính và đặc điểm này từng tạo ra không ít khó khăn trong công việc phục vụ nhà hàng, nơi việc trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp và khách hàng diễn ra liên tục.

Khi trở thành tài xế Uber, William tìm cách giải quyết trở ngại này bằng công nghệ. Ông sử dụng ứng dụng chuyển lời nói thành văn bản để đọc nội dung hành khách đang nói. Trong xe cũng có những thông báo cho biết tài xế bị khiếm thính, giúp hành khách hiểu vì sao ông có thể không phản hồi ngay khi được gọi hoặc hỏi chuyện.

William còn sử dụng một máy tính bảng đặt trên bảng điều khiển để nhận và theo dõi thông tin chuyến xe. Cách làm này giúp ông hạn chế phụ thuộc vào khả năng nghe trong quá trình làm việc, đồng thời vẫn có thể phục vụ hành khách như một tài xế thông thường.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Một số hành khách ban đầu có thể hiểu nhầm việc Parr không trả lời là thiếu lịch sự. Tuy nhiên, khi nhận ra ông bị khiếm thính và đọc được thông báo trong xe, phần lớn đều thông cảm với tình huống này.

Ảnh minh họa

Với William, một thay đổi đáng kể khác nằm ở cách ông tổ chức thời gian làm việc. Thay vì theo lịch cố định của nhà hàng, ông có thể lựa chọn thời điểm lái xe và tập trung vào những khung giờ hoặc loại chuyến có khả năng mang lại doanh thu tốt hơn. Công việc cũng cho phép ông chủ động hơn trong việc cân đối thời gian cá nhân.

Khoản tiền kiếm được từ việc chạy taxi công nghệ được William và vợ sử dụng để cải thiện tình hình tài chính gia đình, trong đó có việc trả các khoản nợ. Sau nhiều năm làm việc trong ngành nhà hàng, ông đã tìm thấy một cách khác để biến chiếc ô tô thành công cụ tạo thu nhập thay vì chỉ là khoản chi tiêu.

Từ mức lương tối đa 15 USD/giờ (khoảng 360.000 đồng), William đã kiếm được 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) trong 9 tháng chạy Uber. Chính bản thân ông cũng không thể ngờ mình kiếm được chừng đó trong chưa đầy 1 năm.

(Nguồn: BI)