Giá vàng hôm nay 16/9: Vẫn ở ngưỡng thấp

Sáng 16/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.294 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục đứng ở ngưỡng thấp khi đà tăng của dầu thô làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này. Lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn cũng tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME, Fed dự kiến công bố quyết định chính sách vào thứ Tư. Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ở mức 92%.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Trong bối cảnh lãi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng phần nào suy yếu do kim loại quý không tạo ra lợi tức.

Giá vàng hôm nay đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Giá dầu tăng gần 2% vì lo ngại gián đoạn nguồn cung sau các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Saudi Arabia. Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ và vùng Vịnh tiếp tục khiến thị trường thận trọng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,6 - 145,6 triệu đồng/lượng (mua - ban), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 142,1 - 145,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.294 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng việc vàng giữ được sức mạnh khi lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất được củng cố là tín hiệu tích cực. Giá vàng có thể đang hình thành vùng giá nền mới quanh 4.300 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Ngoài ra, các số liệu lạm phát gần đây chưa tạo ra tín hiệu đủ mạnh để Fed nhất thiết phải tăng lãi suất. Dư địa giảm của vàng đang bị hạn chế do khả năng lãi suất tăng mạnh là không lớn. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ quyết định của Fed, trong khi lực mua bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa mạnh.