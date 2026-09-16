14 cá nhân nắm tài sản hàng trăm tỷ, nghìn tỷ tại một ngân hàng

Theo danh sách cổ đông mới công bố, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) đã trở thành cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ABBank. Ngoài ra, 14 cá nhân đang trực tiếp nắm giữ tổng cộng hơn 466 triệu cổ phiếu ABB, với giá trị theo thị giá ngày 15/9 khoảng 8.100 tỷ đồng,…

Theo danh sách cổ đông mới được công bố, ABBank đã ghi nhận thêm một cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ là CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), với số cổ phần sở hữu hơn 41,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 2,567% vốn điều lệ của ABBank.

Bên cạnh ABS, ABBank còn có 3 cổ đông tổ chức lớn. Trong đó, Malayan Banking Berhad (Maybank) sở hữu hơn 195,1 triệu cổ phiếu, tương đương 12,144% vốn; Tập đoàn Geleximco - Công ty CP nắm hơn 152,1 triệu cổ phiếu, tương đương 9,466% vốn; tổ chức còn lại là Công ty Cổ phần Glexhomes sở hữu gần 52,7 triệu cổ phiếu, tương đương 3,279% vốn ABBank.

Ngoài nhóm cổ đông tổ chức, ABBank còn có 14 cá nhân đang trực tiếp sở hữu tổng cộng hơn 466 triệu cổ phiếu ABB.

Đứng đầu danh sách cổ đông cá nhân của ABBank là bà Vũ Thị Hải Yến, với hơn 65,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,077% vốn ngân hàng. Tính theo thị giá 17.400 đồng/cp, số cổ phần này có giá trị khoảng 1.140 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là bà Kiều Thị Liễu, đang sở hữu hơn 54,7 triệu cổ phiếu ABBank, tương đương 3,407% vốn. Lượng cổ phần này có giá trị khoảng 952,5 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Minh Phương đứng thứ ba với hơn 41,39 triệu cổ phiếu, chiếm 2,576% vốn ABBank, tương đương giá trị khoảng 720,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Tô Tuấn Anh sở hữu hơn 38,61 triệu cổ phiếu, tương đương 2,403% vốn ngân hàng. Giá trị số cổ phần ông đang nắm giữ vào khoảng 671,8 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông còn ghi nhận 3 cá nhân khác đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá trên 500 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Tạ Thị Hồng Hà sở hữu hơn 35,22 triệu cổ phiếu ABBank, trị giá khoảng 612,9 tỷ đồng. Ông Phạm Thanh Tuấn nắm giữ hơn 34,08 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 593,1 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Hương Ly sở hữu hơn 33,85 triệu cổ phiếu ABBank, trị giá khoảng 589 tỷ đồng.

Như vậy, có tổng cộng 7 cá nhân trong danh sách đang trực tiếp sở hữu cổ phần ABBank có giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra, bà Vũ Thị Huyền Trang đang nắm gần 27,88 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 485,1 tỷ đồng.

Các cổ đông cá nhân còn lại gồm ông Đào Thị Cẩm, ông Đỗ Hoàng Hà, ông Vũ Văn Hậu, ông Phạm Quốc Hiệp, bà Đỗ Thị Hải Yến và ông Trần Quốc Huy.

Tính chung, 14 cá nhân đang trực tiếp nắm giữ hơn 466 triệu cổ phiếu ABBank, với tổng giá trị theo thị giá ngày 15/9 khoảng 8.100 tỷ đồng.

Bên cạnh số cổ phần sở hữu trực tiếp, danh sách cũng thể hiện lượng cổ phần do người có liên quan nắm giữ.

Trong đó, ông Vũ Văn Hậu đang sở hữu trực tiếp hơn 23,3 triệu cổ phiếu ABBank, tương đương 1,451% vốn. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông Hậu đang sở hữu thêm hơn 176,4 triệu cổ phiếu, tương đương 10,981% vốn ngân hàng.

Bà Đào Thị Cẩm sở hữu trực tiếp hơn 26,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,638% vốn ABBank. Người có liên quan đến bà đang nắm thêm hơn 45,99 triệu cổ phiếu, tương đương 2,862% vốn.

Bà Đỗ Thị Hải Yến sở hữu trực tiếp hơn 21,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,327% vốn. Người có liên quan đến bà nắm thêm hơn 15,47 triệu cổ phiếu, tương đương 0,963% vốn ABBank.