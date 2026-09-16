Người trúng 3 giải nhất Vietlott không đeo mặt nạ

Sau khi từng trúng giải độc đắc gần 10 tỷ đồng, anh Vương Hạnh ở Quảng Trị tiếp tục trúng 3 giải nhất Lotto 5/35, với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng. Anh Hạnh không đeo mặt nạ khi nhận giải.

Kỳ quay số mở thưởng Lotto 5/35 lần thứ 00874, Vietlott xác định, người trúng thưởng là anh Vương Hạnh, một người dân tại Quảng Trị

Trong kỳ quay này, bộ số 04-07-14-16-23 xuất hiện và mang về cho anh Hạnh cùng lúc 3 giải nhất. Ba tấm vé có cùng bộ số trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng là 4.071.053.500 đồng.

Anh Vương Hạnh (thứ 2 từ trái sang) nhận 3 giải nhất, trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Các vé trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng số 28 Quang Trung, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Đây không phải lần đầu anh Hạnh trúng giải lớn của Vietlott. Trước đó, tại kỳ quay Lotto 5/35 lần thứ 00707, anh từng trúng giải độc đắc hơn 9,9 tỷ đồng.

Theo chia sẻ, anh Hạnh sống tại Quảng Trị và làm nghề xây dựng. Anh đã chơi xổ số Vietlott khoảng 7-8 năm, với nhiều loại hình khác nhau.

Sau lần trúng giải Độc Đắc gần 10 tỷ đồng, anh vẫn tiếp tục mua vé Vietlott. Trong một kỳ quay Lotto 5/35 theo hình thức chia thưởng, anh mua thêm các bộ số và lần này may mắn tiếp tục đến.

Điểm bán vé số nơi phát hành 3 tấm vé trúng thưởng cũng từng ghi nhận nhiều giải lớn. Trước đó, điểm bán hàng này đã phát hành một vé trúng Jackpot 1 của Power 6/55 trị giá hơn 44 tỷ đồng và hai vé trúng Jackpot 2, mỗi giải trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, anh Hạnh cho biết, sẽ sử dụng một phần tiền để sửa sang nhà cửa, chăm lo việc học hành cho con cháu và dành một khoản tiết kiệm cho gia đình. Anh cũng cho biết, sẽ tiếp tục duy trì công việc hiện tại.

Theo quy định, anh Hạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 400 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại tỉnh Quảng Trị - địa phương phát hành vé và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

