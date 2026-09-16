Lời khuyên cho người thường xuyên đi siêu thị

Đi siêu thị thường xuyên không hẳn khiến bạn tốn nhiều tiền. Vấn đề thường nằm ở những món mua thêm ngoài dự định, các chương trình giảm giá dễ khiến mình lấy nhiều hơn cần thiết hoặc việc không để ý tổng chi tiêu sau nhiều lần đi trong tháng.

Trước khi đi, biết mình đang cần mua gì

Một danh sách mua sắm đơn giản có thể giúp hạn chế việc đi một vòng siêu thị rồi mang về cả những món ban đầu không định mua.

Không cần lên danh sách quá chi tiết. Chỉ cần chia thành vài nhóm như đồ ăn, đồ dùng gia đình, đồ cá nhân và ghi những thứ thực sự sắp hết. Khi đã có danh sách, nếu thấy một món khác hấp dẫn, bạn có thể cân nhắc thêm thay vì mặc định cho vào xe đẩy. Đặc biệt với những món có hạn sử dụng ngắn, việc mua đúng lượng cần dùng còn giúp tránh chuyện mua nhiều rồi không kịp sử dụng.

Đừng thấy giảm giá là mặc định tiết kiệm

“Giảm 20%”, “mua 2 tặng 1” hay “mua càng nhiều càng rẻ” đều có thể khiến một món đồ trở nên hấp dẫn hơn.

Nhưng nếu ban đầu bạn không có ý định mua thì số tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi thêm. Với những món đã định mua, hãy nhìn vào giá cuối cùng phải trả và lượng sản phẩm thực sự sử dụng, thay vì chỉ nhìn mức giảm.

Một chai dầu gội giảm giá 30% vẫn không phải khoản tiết kiệm nếu nhà bạn còn hai chai chưa dùng hết.

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Cẩn thận với những món “tiện thể mua luôn”

Đây có thể là những món rất nhỏ: thêm một gói bánh, chai nước, hộp đồ ăn sáng, vài món gia vị hoặc một món đồ gia dụng đang được đặt ở vị trí dễ nhìn.

Từng món có thể không đáng kể, nhưng nếu lần nào đi siêu thị cũng thêm vài món như vậy, tổng chi tiêu trong tháng có thể khác khá nhiều so với dự tính.

Một cách đơn giản là trước khi thanh toán, nhìn lại xe đẩy một lượt và tự hỏi: “Món này có nằm trong kế hoạch mua hôm nay không?”

Nếu không, hãy xem mình có thực sự cần nó ngay không.

Đừng mua quá nhiều chỉ vì nghĩ “để dành cũng được”

Mua một thùng giấy ăn, vài chai nước giặt hay nhiều thực phẩm cùng lúc đôi khi có thể có giá tốt hơn. Nhưng trước khi mua số lượng lớn, hãy tính xem gia đình mình dùng bao lâu và có đủ chỗ để bảo quản hay không.

Với thực phẩm, việc mua nhiều hơn nhu cầu còn có thể dẫn đến lãng phí nếu không dùng hết trước khi hết hạn. Mua được giá tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi món đồ đó được sử dụng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đừng chỉ nhìn giá của một món, hãy nhìn cả tháng

Nếu thường xuyên đi siêu thị, rất dễ có cảm giác mỗi lần chỉ mua vài trăm nghìn nên không đáng kể. Nhưng 300.000 đồng một lần, mỗi tuần đi hai lần, có thể thành khoảng 2,4 triệu đồng trong một tháng. Con số này chưa bao gồm những lần ghé mua nhanh vài món trên đường về nhà.

Vì vậy, nếu muốn biết mình thực sự đang chi bao nhiêu cho siêu thị, hãy mở lịch sử giao dịch hoặc hóa đơn trong 30 ngày gần nhất và cộng lại. Đây thường là cách nhanh nhất để biết khoản chi này có đang cao hơn mình nghĩ hay không.

Nếu hay đi siêu thị, thử đặt một khoản ngân sách riêng

Không nhất thiết phải ép mình chỉ được chi một con số cố định cho mỗi lần đi. Có thể bắt đầu bằng việc ước tính tổng chi tiêu siêu thị của tháng trước, sau đó đặt một mức ngân sách phù hợp với thu nhập và các khoản chi khác.

Nếu tháng này vượt ngân sách, thay vì cắt ngay những món cần thiết, hãy xem khoản vượt đến từ đâu: mua nhiều đồ giảm giá, mua đồ ăn sẵn, mua thêm đồ gia dụng hay đơn giản là đi siêu thị quá thường xuyên.

Khi biết khoản tiền đang đi đâu, việc điều chỉnh sẽ dễ hơn nhiều so với việc chỉ tự nhắc mình “tháng sau phải tiết kiệm hơn”.

Đi siêu thị nhiều không phải vấn đề nếu đó là cách phù hợp với cuộc sống của bạn. Điều đáng quan tâm là mình có đang mua đúng những thứ cần mua, với số lượng cần thiết và trong mức chi tiêu mình có thể thoải mái duy trì hay không. Chỉ cần theo dõi lại hóa đơn trong một tháng, bạn có thể sẽ nhìn ra vài khoản nhỏ hoàn toàn có thể điều chỉnh mà không cần cắt bỏ những thứ mình thực sự cần.