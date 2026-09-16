Cơ quan thuế phát cảnh báo quan trọng: Người nộp thuế chú ý để tránh lộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Công bố 3 website không do Cục Thuế triển khai

Theo thông báo của Thuế TP Hà Nội, qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Cục Thuế phát hiện 3 website không phải do cơ quan này triển khai, gồm: dangkythuedientu.vn, admin.dangkythuedientu.vn và congthuedientutructuyen.com.

Đây là các địa chỉ được cơ quan thuế xác định là website giả mạo, không phải kênh chính thức. Việc sử dụng những tên miền có các cụm từ liên quan đến đăng ký thuế, thuế điện tử có thể khiến người nộp thuế nhầm lẫn khi tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện thủ tục trên mạng.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế tuyệt đối không truy cập và không cung cấp thông tin trên các website giả mạo nêu trên.

Nguồn: Thuế TP Hà Nội.

Nguy cơ bị dẫn dụ cung cấp tài khoản, mật khẩu

Theo cảnh báo, khi truy cập các website này, người dùng có thể bị dẫn dụ cung cấp tài khoản đăng nhập dịch vụ công hoặc nhiều thông tin cá nhân.

Các thông tin có nguy cơ bị thu thập gồm ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số căn cước công dân; mã số thuế; mật khẩu; số điện thoại; tài khoản ngân hàng và địa chỉ.

Như vậy, thông tin mà người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp không chỉ liên quan đến thủ tục thuế mà còn bao gồm dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập và tài khoản ngân hàng. Người nộp thuế cần chú ý kiểm tra địa chỉ website trước khi đăng nhập hoặc nhập dữ liệu.

Trong thông báo, Thuế TP Hà Nội nêu rõ Cổng dịch vụ công chính thức của ngành Thuế có địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn. Người nộp thuế cần phân biệt địa chỉ này với các website giả mạo để tránh cung cấp thông tin cho những trang không do cơ quan thuế triển khai.