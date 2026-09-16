Giao dịch nhận tiền về tài khoản trong trường hợp này sẽ bị xác minh

Khách hàng cần lưu tâm và thực hiện theo đúng quy định mà ngân hàng thông báo.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo tới toàn bộ khách hàng về quá trình xác minh thông tin đối với khoản tiền chuyển về từ nước ngoài.

Nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Quản lý ngoại hối, Phòng chống rửa tiền, cũng như đảm bảo an toàn tối đa cho các giao dịch của Quý khách, TPBank xin thông báo về việc xác minh thông tin đối với các khoản tiền chuyển về từ nước ngoài như sau:

Các hình thức xác minh giao dịch: Tùy theo tính chất giao dịch và thông tin cần xác minh, TPBank có thể thực hiện xác minh qua điện thoại (thông qua các đầu số: 024 7300 8668/024 3768 3683/024 7307 3683) hoặc yêu cầu Quý khách đến quầy để cung cấp thêm thông tin, hồ sơ/chứng từ liên quan. TPBank sẽ thông báo và hướng dẫn Quý khách phương thức xác minh phù hợp trong từng trường hợp. Với các trường hợp xác minh qua điện thoại, các cuộc gọi sẽ được ghi âm và lưu trữ theo quy định của TPBank.

1. Nội dung xác minh qua điện thoại (đối với Khách hàng Cá nhân): Khi nhận được yêu cầu xác minh từ TPBank, Quý khách vui lòng phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến khoản tiền, bao gồm mục đích nhận tiền, thông tin định danh về cá nhân/tổ chức chuyển tiền, mối quan hệ với người chuyển và các thông tin khác liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của TPBank.

2. Một số lưu ý quan trọng

- Trường hợp thông tin xác minh không đầy đủ/không nhất quán, có dấu hiệu đáng ngờ hoặc mục đích nhận tiền về không phù hợp với quy định của pháp luật, TPBank sẽ tạm thời không thực hiện giải tỏa khoản tiền đã ghi Có và yêu cầu Quý khách ra Quầy giao dịch để bổ sung thông tin/hồ sơ xác minh theo quy định.

- Trường hợp Quý khách không cung cấp được thông tin/hồ sơ phù hợp theo quy định pháp luật, khoản tiền sẽ tiếp tục bị phong tỏa. Khi đó, TPBank sẽ thông báo và hướng dẫn Quý khách phương án xử lý khoản tiền theo quy định và quy trình của TPBank.

TPBank nhấn mạnh mong nhận được sự hợp tác của khách hàng để các giao dịch chuyển tiền về được xử lý đúng quy định.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tới TPBank qua 3 kênh:

- Hotline TPBank 1900 6036 /1900 58 58 85

- Email: dichvu_khachhang@tpb.com.vn

- Tới chi nhánh/phòng giao dịch TPBank gần nhất.