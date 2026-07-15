Người phụ nữ TP.HCM trúng Vietlott hơn 3,6 tỷ đồng, không đeo mặt nạ khi nhận giải

Khác với nhiều chủ nhân giải thưởng Vietlott trước đây thường đeo mặt nạ khi nhận thưởng, chị T. chỉ đeo khẩu trang, để lộ một phần khuôn mặt.

Một khách hàng nữ làm công việc tự do tại TP.HCM vừa trúng giải Jackpot 2 của xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 3,6 tỷ đồng. Người trúng thưởng xuất hiện nhận giải mà không đeo mặt nạ.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng Power 6/55 số 01368 diễn ra ngày 7/7/2026, hệ thống đã xác định một vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.643.241.150 đồng.

Chủ nhân giải thưởng là chị T., đăng ký tham gia dự thưởng tại TP.HCM.

Theo chia sẻ với Vietlott, chị T. mới bắt đầu tham gia xổ số tự chọn sau khi thấy bạn bè và người thân thường xuyên mua vé. Việc biết đến những trường hợp trúng thưởng trước đó cũng là một trong những lý do khiến chị quyết định thử vận may.

Hiện chị T. làm công việc tự do. Ban ngày, chị làm giúp việc nhà, buổi tối đi giao hàng để tăng thêm thu nhập.

Chị cho biết khi mua vé Vietlott không đặt nặng giá trị giải thưởng mà chủ yếu tham gia với mong muốn tìm thêm niềm vui sau thời gian làm việc.

Sau khi nhận thưởng, chị T. dự định dành một phần số tiền để hỗ trợ gia đình hai bên nội, ngoại, đồng thời ổn định cuộc sống và chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai.

Theo hình ảnh do Vietlott công bố, chị T. xuất hiện tại lễ trao thưởng mà không đeo mặt nạ che kín mặt tương tự như nhiều người trúng thưởng trước đó mà chỉ đeo khẩu trang, lộ nửa mặt. Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thu nhập từ trúng thưởng chỉ phải nộp thuế đối với phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng, thay vì 10 triệu đồng như trước đây. Với thuế suất 10%, chị T. thực nhận khoảng 3,28 tỷ đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.