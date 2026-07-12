Chuyện lạ: Công ty xổ số bán hơn 3 triệu vé mỗi năm vẫn lỗ liên tục 4 năm liền vì khách trúng thưởng quá nhiều

Dù duy trì doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, doanh nghiệp xổ số này vẫn chưa thể thoát khỏi vòng thua lỗ kéo dài.

Trong kinh doanh xổ số, càng bán được nhiều vé chưa chắc doanh nghiệp càng có lãi. Câu chuyện tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên là một trường hợp như vậy.

Giai đoạn 2022-2025, doanh thu các loại hình xổ số của công ty luôn dao động quanh mức 36-39 tỷ đồng mỗi năm . Tuy nhiên, kết quả kinh doanh liên tục chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý, khoản lỗ trước thuế năm 2025 tăng lên gần 3,8 tỷ đồng , cao nhất trong 4 năm gần đây.

Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra nghe khá đặc biệt: khách hàng trúng thưởng nhiều.

Gần 22 tỷ đồng trả cho người trúng số

Riêng năm 2025, Xổ số kiến thiết Thái Nguyên đã chi gần 21,8 tỷ đồng để trả thưởng, tương đương khoảng 56% doanh thu bán vé .

Công ty cho biết lượng khách trúng thưởng nhiều khiến chi phí trả thưởng tăng đột biến, dẫn tới hoạt động kinh doanh không hiệu quả và không bảo toàn được vốn.

Đây cũng là đặc thù của ngành xổ số. Hiệu quả kinh doanh phụ thuộc lớn vào yếu tố may rủi, trong khi số tiền trả thưởng có thể tăng giảm mạnh giữa các kỳ và không thể dự đoán trước.

Phát hành gần 10,3 triệu vé, tiêu thụ khoảng một phần ba

Năm 2025, Xổ số kiến thiết Thái Nguyên phát hành gần 10,3 triệu vé, nhưng lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 3,54 triệu vé, tương đương hơn một phần ba số vé phát hành.

Ngoài áp lực trả thưởng, công ty còn phải đối mặt với sức mua suy giảm và thị phần ngày càng bị chia sẻ.

Theo doanh nghiệp, một lượng khách hàng đã chuyển sang mua xổ số Vietlott. Trong khi đó, hoạt động số lô, số đề trái phép qua điện thoại và tin nhắn cũng khiến một bộ phận người chơi không còn mua vé xổ số kiến thiết truyền thống.

Những yếu tố này khiến doanh thu khó tăng mạnh, trong khi rủi ro trả thưởng vẫn hiện hữu sau mỗi kỳ mở thưởng.

Quỹ lương hơn 3 tỷ đồng, nộp ngân sách 8 tỷ

Cùng với kết quả kinh doanh đi xuống, quy mô nhân sự của doanh nghiệp cũng được thu gọn. Số lao động bình quân giảm từ 45 người xuống còn 36 người trong giai đoạn 2022-2025.

Tổng quỹ lương những năm gần đây dao động khoảng 2,7-3,8 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2025, quỹ lương đạt gần 3,17 tỷ đồng, gồm 758 triệu đồng dành cho người quản lý và hơn 2,4 tỷ đồng dành cho người lao động.

Dù thua lỗ, công ty cho biết vẫn duy trì việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Một điểm đáng chú ý khác là doanh nghiệp vẫn thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong suốt thời gian thua lỗ.

Năm 2025, Xổ số kiến thiết Thái Nguyên đã nộp gần 8,4 tỷ đồng tiền thuế và các khoản khác vào ngân sách. Trước đó, nghĩa vụ hoặc số thực nộp ngân sách của công ty cũng duy trì quanh mức 8 tỷ đồng mỗi năm.