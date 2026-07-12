Lương tôi bao nhiêu cũng được, nhưng phải đưa chó đi tập Pilates học phí 1,5 TRIỆU/30 PHÚT, khám sức khỏe 28 TRIỆU/NĂM

Xu hướng chi tiêu cho thú cưng của giới trẻ đang tạo ra một nền kinh tế mới.

Khoảng 3-4 năm gần đây, Hàn Quốc đang chứng kiến một xu hướng mới: Giới trẻ cắt giảm chi tiêu cho bản thân nhưng không phải để tiết kiệm, mà để tập trung nguồn lực tài chính cho thú cưng. Nói cách khác, thay vì chi tiêu mua sắm cho bản thân, ưu tiên của người trẻ xứ sở kim chi bây giờ là chú chó, chú mèo họ đang nuôi.

Điều đáng nói: Đây không chỉ là lựa chọn của một vài cá nhân mà gần như đã trở thành làn sóng chung của cộng đồng người nuôi thú cưng, đến mức càng ngày càng có nhiều dịch vụ mới ra đời - những thứ mà trước đây ai cũng nghĩ nó chỉ dành cho con người.

Dịch vụ chăm sóc thú cưng ngày càng đa dạng: Lớp học Pilates, thực phẩm chức năng, mát xa xông tinh dầu,...

Kang - Chủ của một chú chó Pomeranian lớn tuổi cho biết: Mỗi tháng, cô chi ít nhất 100.000 won (khoảng 1,9 triệu đồng) chỉ riêng cho thức ăn, bánh thưởng và dịch vụ làm đẹp của thú cưng. Biết giá thức ăn sắp tăng từ đầu năm, Kang còn chủ động mua tích trữ nhiều hơn. Điều khiến cô lo lắng hơn cả lại là tiền khám chữa bệnh, bởi chú chó đã lớn tuổi và bắt đầu gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

"Tôi đã mua trước rất nhiều thức ăn vì nghe nói giá sẽ tăng. Chó của tôi giờ già rồi, bệnh cũng nhiều hơn nên tôi rất lo chi phí thú y sẽ còn tăng nữa" - Kang chia sẻ.

Không ít chủ nuôi khác cũng có chung nỗi bận tâm. Chỉ một lần phải đưa thú cưng đến bệnh viện vì tai nạn hoặc bệnh bất ngờ cũng có thể khiến họ phát sinh thêm hàng trăm nghìn won chi phí. Thế nhưng thay vì cắt giảm khoản này, nhiều người trẻ lại chọn giảm chi tiêu cho bản thân để duy trì chất lượng sống của thú cưng.

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Ha Min-kyung, chủ của một chú chó Maltese 2 tuổi cũng có chia sẻ tương tự. Mỗi sáng, cô đều cho thú cưng uống 2 loại TPCN khác nhau, 1 loại hỗ trợ miễn dịch và 1 loại hỗ trợ xương khớp.

"Tôi không mua TPCN cho mình, nhưng tôi luôn đảm bảo chó của mình phải được uống đầy đủ 2 loại thuốc bổ sung mỗi ngày" , Min-kyung nói.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư dành cho thú cưng không chỉ dừng lại ở thức ăn hay thuốc men. Ngày càng nhiều người trẻ tại Hàn Quốc sẵn sàng chi tiền cho những dịch vụ từng chỉ dành cho con người.

Tại quận Gangnam (Seoul), lớp Pilates dành riêng cho chó đang thu hút sự quan tâm. Trong một buổi tập, chú chó Bắc Kinh 2 tuổi tên Mary lần lượt thực hiện hàng loạt động tác trên bóng thăng bằng BOSU, bóng tập hình vòng, máy Cadillac rồi chuyển sang máy Reformer dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Thay vì tập khoảng 1 tiếng/buổi như các lớp Pilates dành cho con người, mỗi buổi Pilates của Mary chỉ kéo dài khoảng 20-30 phút nhưng có giá lên tới 80.000 won (khoảng 1,5 triệu đồng).

Jeon Hyun-min, huấn luyện viên phụ trách lớp học Pilates cho chó tại phòng tập ở Gangnam, cho biết nhiều khách hàng đã đăng ký cho chó của họ đi tập sau khi trải qua phẫu thuật trật xương bánh chè.

Bản thân Jeon cũng đến với lĩnh vực này sau khi chú chó của anh được chẩn đoán mắc chứng trật xương bánh chè giai đoạn hai. Thay vì lựa chọn phẫu thuật ngay lập tức, anh quyết định tìm hiểu các bài tập phục hồi chức năng và tự nghiên cứu Pilates cho chó. Dù đây được xem là dịch vụ cao cấp, lượng khách vẫn tăng đều khi nhiều chủ nuôi nhận thấy thú cưng cải thiện khả năng vận động sau thời gian tập luyện.

Mary - 2 tuổi trong 1 buổi tập Pilates cùng HLV Jeon Hyun-min

Không chỉ Pilates, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cũng phát triển. Tại thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi, một cửa hàng chuyên massage cho chó ghi nhận lượng khách tăng ổn định trong thời gian qua. Tại đây, mỗi chú chó sẽ được kiểm tra thể trạng trước khi được massage kết hợp liệu pháp hương thơm bằng tinh dầu an toàn dành cho thú cưng.

Lee Da-som, chủ cửa hàng, cho biết phần lớn khách hàng đều xem thú cưng như con cái.

"Nếu con mình đau, chắc chắn bạn sẽ muốn làm mọi cách để giúp con khỏe hơn, từ thay đổi chế độ ăn đến sẵn sàng chi thêm tiền chăm sóc. Những người đưa chó đến đây cũng có suy nghĩ như vậy" - Cô nói.

Nền kinh tế thú cưng

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của cộng đồng người nuôi thú cưng đang phản ánh xu hướng mới: Thú cưng không còn đơn thuần là vật nuôi mà được xem như thành viên trong gia đình, kéo theo nhu cầu chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động đến sức khỏe tinh thần.

Theo khảo sát của công ty tư vấn dữ liệu PMI với 2.733 người tham gia, 23,3% cho biết họ xem thú cưng là những sinh vật cần được chăm sóc có trách nhiệm, 22,6% coi chúng quý giá như thành viên trong gia đình, trong khi 16,8% xem thú cưng là bạn đồng hành.

Sự thay đổi trong nhận thức đã góp phần tạo nên một "nền kinh tế thú cưng" phát triển mạnh. Khi số người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc đã vượt 15 triệu người, gần một phần ba số hộ gia đình sở hữu ít nhất một thú cưng, các doanh nghiệp cũng liên tục mở rộng sang những phân khúc cao cấp hơn.

Các hãng thực phẩm như Dongwon F&B, Harim hay Pulmuone đều phát triển dòng thức ăn chức năng cho thú cưng. Harim thậm chí sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn "human-grade", tức là con người cũng có thể sử dụng, đồng thời bổ sung các thành phần cao cấp như cải xoăn hay chất xơ từ củ dền và hạn chế chất bảo quản tổng hợp. Bên cạnh đó là hàng loạt sản phẩm như dầu cá hồi, omega-3 hay thực phẩm bổ sung từ hồng sâm 6 năm tuổi.

Ảnh minh họa

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, ngành công nghiệp thú cưng sẽ tăng trưởng trung bình 9,5% mỗi năm và đạt quy mô khoảng 21 nghìn tỷ won (khoảng 400 nghìn tỷ đồng) vào năm 2032. Trong tương lai, lĩnh vực này còn mở rộng sang các công nghệ chăm sóc sức khỏe dự phòng, dược phẩm sinh học, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin nhằm kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho vật nuôi.

Song song với sự phát triển của ngành thú cưng, chi phí nuôi thú cưng cũng tăng nhanh. Dữ liệu của Hàn Quốc cho thấy trong năm 2025, giá các sản phẩm dành cho thú cưng tăng 2,9%, còn dịch vụ chăm sóc tăng 2,5%, đều cao hơn mức tăng 2,1% của chỉ số giá tiêu dùng. Nếu so với năm 2020, giá sản phẩm dành cho thú cưng đã tăng 20,2%, còn dịch vụ tăng 13%, trong khi lạm phát chung chỉ tăng 16,6%.

Báo cáo Korea Pet Report 2025 của Viện Nghiên cứu KB Financial Group cho biết chi phí trung bình để nuôi một thú cưng hiện đã lên tới 194.000 won mỗi tháng (khoảng 3,7 triệu đồng), tăng 26% so với năm 2023. Trong số 1.000 hộ gia đình được khảo sát, 20,6% cho biết họ chi trên 250.000 won mỗi tháng (khoảng 4,8 triệu đồng) cho thú cưng, tăng đáng kể so với mức 15,6% của 2 năm trước.

Thức ăn, bánh thưởng và các sản phẩm dinh dưỡng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 57,6% tổng chi tiêu cho thú cưng. Trong khi đó, chi phí thú y tuy không phát sinh thường xuyên nhưng lại là khoản tốn kém nhất. Trung bình mỗi hộ phải chi khoảng 1,46 triệu won mỗi năm (khoảng 28 triệu đồng) cho việc khám chữa bệnh của thú cưng, gần gấp đôi mức 787.000 won (khoảng 15 triệu đồng) được ghi nhận trước đó.

Áp lực này được dự báo sẽ còn lớn hơn khi hàng loạt doanh nghiệp thông báo tăng giá. Hãng thức ăn Purina dự kiến điều chỉnh giá các sản phẩm cho chó và mèo thêm 10-27%. Monge Korea cũng tăng giá dòng thức ăn khô do chi phí nguyên liệu, logistics và tỷ giá tăng cao. Thương hiệu cát vệ sinh Dr. Felis tăng giá 3-17% đối với sáu sản phẩm chủ lực, trong khi nhiều dịch vụ thú y cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.

Trước xu hướng đó, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai hệ thống công khai giá dịch vụ thú y tại các bệnh viện động vật công lập và mở rộng số dịch vụ được miễn thuế giá trị gia tăng từ 102 lên 112 hạng mục nhằm giảm gánh nặng cho người nuôi.

Dù chi phí ngày càng cao, với nhiều người trẻ Hàn Quốc, đây vẫn là khoản đầu tư xứng đáng. Khi thú cưng được xem như con cái hoặc thành viên thực sự trong gia đình, việc sẵn sàng cắt giảm những khoản chi cho bản thân để đổi lấy cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng hơn cho chúng đã trở thành lựa chọn của một thế hệ. Và chính lựa chọn ấy đang góp phần định hình một nền kinh tế thú cưng mới, nơi các dịch vụ chăm sóc ngày càng chuyên sâu, cao cấp và trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất tại Hàn Quốc.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)