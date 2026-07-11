Chán than thở, người trẻ KHÔNG CHO PHÉP áp lực xuất hiện: Rời thành phố lớn, chủ động tạo ra cuộc sống mình thích!

Suy cho cùng, lựa chọn nằm trong tay mình mà, than thở không giải quyết vấn đề gì.

Ở thành phố lớn vẫn sống được, chỉ là không thích!

Khi Lee Seung-jun, 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hanyang - một trong những trường kỹ thuật danh tiếng nhất Hàn Quốc và gia nhập bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics, nhiều người tin rằng anh đã chạm tới đích đến mà không ít người trẻ mơ ước.

Công việc ổn định tại tập đoàn hàng đầu xứ kim chi, mức lương khởi điểm khoảng 80 triệu won/năm (khoảng 1,5 tỷ đồng), chưa kể tiền thưởng hiệu suất khoảng 30 triệu won/năm (khoảng 570 triệu đồng) cùng hàng loạt chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác, tất cả như một lời hứa hẹn về tương lai rộng mở tại Seoul.

Thế nhưng sau 6 năm, Lee lại chủ động từ bỏ tất cả. Anh nộp đơn xin nghỉ việc tại Samsung, rời khỏi Seoul và quay về quê nhà Daegu, làm tài xế xe buýt. Thu nhập đương nhiên là thấp hơn hẳn, Lee biết điều đó nhưng với anh, đó là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

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"Kiếm ít tiền hơn 1 chút cũng chẳng sao, quan trọng là tôi thích cuộc sống hiện tại, tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết” - Lee chia sẻ trong chương trình “You Quiz on the Block” về quyết định nghỉ việc tại Samsung để về quê..

Lee cho biết điều khiến anh quyết định nghỉ việc, không phải cuộc sống ở Seoul hay công việc tại Samsung quá khó khăn, vấn đề chỉ đơn giản là anh muốn tìm lại sự cân bằng.

"Tôi biết nhiều người có thể nghĩ rằng việc tôi rời khỏi Seoul, từ bỏ công việc đang phát triển ở Samsung giống như là tự biến mình thành kẻ thất bại, nhưng với tôi, mọi người nghĩ gì không quan trọng bằng việc mình cảm thấy như thế nào. Tôi nghĩ mình nên sống vì bản thân thay vì những lời tác động ngoại cảnh” - Lee nói.

Những chia sẻ của Lee nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người trẻ Hàn Quốc. Nó phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Ngày càng nhiều dân văn phòng sẵn sàng rời bỏ những thành phố lớn, từ bỏ công việc danh giá và mức lương cao để tìm kiếm cuộc sống phù hợp với bản thân hơn.

Han Ga-young, 30 tuổi, cũng có câu chuyện và lựa chọn tương tự như Lee. Từ nhỏ, cô luôn tin rằng muốn trở thành nhà báo thì phải học trường đại học hàng đầu. Sau nhiều năm nỗ lực, Han trở thành một trong những phóng viên trẻ nhất của tòa soạn nơi cô làm việc.

Nhưng khi thật sự bước vào nghề, Han nhận ra công việc đòi hỏi khả năng giao tiếp xã hội và xây dựng các mối quan hệ nhiều hơn những gì cô mong muốn.

"Lý do lớn nhất khiến tôi nghỉ việc rất đơn giản: Tôi không còn muốn làm nhà báo nữa. Danh tiếng của nghề nghiệp không còn có ý nghĩa với tôi" - Cô nói.

Đại dịch Covid-19 trở thành bước ngoặt giúp Han nhìn rõ điều mình thực sự cần. Trong khi nhiều người cảm thấy cô lập khi làm việc từ xa, Han lại thấy đó là khoảng thời gian tự do nhất.

"Không phải gặp quá nhiều người mỗi ngày, lịch làm việc không kín đặc khiến tôi nhận ra mình thật sự muốn sống như thế nào".

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Hiện tại, Han làm việc từ xa, từng tham gia các chương trình tình nguyện ở nước ngoài và ưu tiên một lối sống linh hoạt thay vì tiếp tục chạy theo những nấc thang sự nghiệp truyền thống. Với cô, hạnh phúc đơn giản là không phải trở thành một phiên bản khác của chính mình chỉ để kiếm sống.

Người trẻ đang chủ động với cuộc đời mình hơn bao giờ hết

Theo các chuyên gia, những lựa chọn như Lee hay Han không còn là trường hợp cá biệt. Chúng phản ánh sự chủ động của người trẻ Hàn Quốc trong việc tự định nghĩa “thành công”, cũng như tìm ra cuộc sống mà mình mong muốn.

Trong nhiều thập kỷ, xã hội Hàn Quốc tồn tại một "công thức thành công" gần như mặc định: Học thật giỏi, vào đại học danh tiếng, làm việc cho các tập đoàn lớn rồi từng bước thăng tiến. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ đặt câu hỏi: Liệu con đường ấy có giúp mình hạnh phúc hơn hay không?

Dữ liệu của OECD cho thấy Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ học đại học cao nhất trong khối ASEAN, với khoảng 3/4 học sinh sau trung học tiếp tục học lên Đại học. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế từ tấm bằng đại học không còn rõ ràng như trước khi nhiều cử nhân làm trái ngành hoặc nhận mức lương không tương xứng.

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Thị trường lao động thay đổi cũng kéo theo sự thay đổi trong ưu tiên của người trẻ. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cho thấy: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống hiện là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi lựa chọn việc làm. Có tới 82,6% người tìm việc cho biết sẵn sàng làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu điều kiện làm việc đáp ứng kỳ vọng, thay vì chỉ tập trung vào những tập đoàn lớn.

Một phân tích khác của OECD cũng chỉ ra người trẻ Hàn Quốc ngày càng ít tin rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ thành công. Niềm tin vào khả năng thăng tiến xã hội suy giảm khiến nhiều người không còn xem mức lương cao hay danh tiếng của doanh nghiệp là tiêu chí duy nhất khi đưa ra quyết định nghề nghiệp.

Giáo sư Xã hội học Yoon Yin-jin cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đánh giá công việc dựa trên mức độ tự chủ, sức khỏe tinh thần và sự phù hợp với tính cách nhiều hơn là thu nhập hay địa vị xã hội. Theo ông, đây không phải là sự từ bỏ tinh thần nỗ lực mà là sự dịch chuyển từ việc theo đuổi một thành công được xã hội công nhận, sang xây dựng một cuộc sống mà bản thân cảm thấy phù hợp. Những trường đại học danh tiếng hay các tập đoàn lớn vẫn rất hấp dẫn, nhưng chúng không còn được xem là đích đến cuối cùng.

Với một số người, thành công giờ đây có thể là lái xe buýt ở quê nhà thay vì thiết kế chip bán dẫn tại Seoul. Với người khác, đó là làm việc từ xa ở một thành phố nhỏ, hay chủ động chuyển sang nghề nghiệp mới phù hợp với bản thân hơn. Thay vì cố gắng bám trụ ở các đô thị lớn chỉ vì mức lương hay danh tiếng, ngày càng nhiều dân văn phòng Hàn Quốc đang tự viết lại công thức thành công của riêng mình, trong đó cuộc sống cân bằng mới là điều đáng để theo đuổi lâu dài.

(Nguồn: The Korea Herald)