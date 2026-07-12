Lãi suất ngân hàng 12/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 12/7 cho thấy mức cao nhất trên thị trường vẫn ở mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì 6,8%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

Đứng đầu thị trường là ACB với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, ngân hàng này còn niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Xếp tiếp theo là Saigonbank với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và PGBank cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo duy trì mức 7%/năm ở cả các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

Bên cạnh đó, VIB tiếp tục niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất gần 7%/năm

Bac A Bank, LPBank, BVBank và OCB là bốn ngân hàng cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank có mức lãi suất 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, cao nhất. Bac A Bank áp dụng 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng trước khi tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng duy trì mặt bằng 6,8%/năm

Bốn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm ; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm ; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đều ở mức 6,8%/năm .

MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm Big4.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện áp dụng mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm ; Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm ; SHB là 6,5%/năm ; NCB niêm yết 6,4%/năm ; MB ở mức 6,35%/năm .

ABBank và TPBank cùng duy trì lãi suất 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. VPBank áp dụng mức 6%/năm .

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm ; GPBank là 5,55%/năm ; KienlongBank là 5,5%/năm .

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở cuối bảng là SCB với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng hiện ở mức 3,6 điểm phần trăm , từ 7,3%/năm xuống 3,7%/năm . Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường vẫn tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm , cho thấy các ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách huy động vốn ổn định trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chưa có nhiều biến động.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 12/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.