Lãi suất ngân hàng 9/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo khảo sát tại 34 ngân hàng ngày 9/7, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất vẫn ở mức 7,3%/năm, trong khi mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường dao động từ 6,6-6,9%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 9/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Mức lãi suất cao nhất vẫn ở mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì 6,8%/năm và phần lớn ngân hàng niêm yết trong khoảng 6,6-6,9%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục dẫn đầu với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này cũng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng thứ hai với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và PGBank cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo còn niêm yết 7%/năm đồng loạt ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

VIB cũng duy trì lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết gần 7%/năm

Bac A Bank, LPBank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm ở hai kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng duy trì mức 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đều ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng niêm yết mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm Big4.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm; SHB là 6,5%/năm; NCB ở mức 6,4%/năm; MB niêm yết 6,35%/năm.

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

Viet A Bank và VietBank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Vikki Bank cũng áp dụng mức 6,1%/năm, trong khi VPBank niêm yết 6%/năm.

PVcomBank hiện áp dụng mức 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở cuối bảng là SCB với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, nhóm lãi suất phổ biến nhất trên thị trường vẫn tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm, cho thấy các ngân hàng vẫn duy trì chính sách huy động vốn ổn định trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chưa có nhiều thay đổi.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 9/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.