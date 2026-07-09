Ngân hàng khuyến cáo người dùng gỡ ngay ứng dụng này!

Người dùng có nguy cơ mất tiền trong tài khoản nếu cài đặt ứng dụng này.

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Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hoặc du học. Các đối tượng giả mạo công ty xuất khẩu lao động, trung tâm tư vấn du học uy tín để dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng độc hại, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo ngân hàng, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tổ chức mạo danh các đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động và du học. Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm việc làm tại những thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu, các đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin với nạn nhân.

Sau khi tiếp cận thành công, chúng yêu cầu người có nhu cầu gửi đầy đủ hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân với lý do hoàn thiện hồ sơ. Khi đã có được những thông tin này, kẻ gian tiếp tục hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản tại BAC A BANK để phục vụ quá trình làm hồ sơ.

Bước tiếp theo, các đối tượng yêu cầu tải thêm một ứng dụng được giới thiệu là "app visa" hoặc ứng dụng thuộc hệ thống xử lý hồ sơ. Thực chất đây là ứng dụng độc hại nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Đáng chú ý, nếu nạn nhân đang sử dụng iPhone, các đối tượng sẽ tìm cách thuyết phục chuyển sang điện thoại Android với lý do thuận tiện cho việc làm thủ tục. Mục đích thực sự là lợi dụng những ứng dụng cài đặt ngoài để dễ dàng can thiệp vào thiết bị.

Trước khi chiếm đoạt tiền, kẻ gian còn yêu cầu nạn nhân thực hiện một giao dịch chuyển khoản có giá trị nhỏ nhằm "kích hoạt" hoặc "xác minh" hồ sơ.

Sau giao dịch này, ứng dụng độc hại sẽ giúp đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại. Đồng thời, chúng yêu cầu nạn nhân không đăng nhập ứng dụng ngân hàng trong một khoảng thời gian với lý do hệ thống đang xử lý hồ sơ. Trong thời gian đó, mã độc có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, tự động đọc mã OTP và thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Để kéo dài thời gian và tránh bị phát hiện, các đối tượng còn liên tục gọi video cho nạn nhân, vừa tạo cảm giác đang hỗ trợ làm thủ tục, vừa thông báo những tiến độ giả như "hồ sơ visa đã hoàn thành 65%" rồi tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để "xác minh tài chính". Chỉ đến khi kiểm tra lại tài khoản, nhiều người mới phát hiện số tiền trong ngân hàng đã bị rút sạch.

Trước thủ đoạn trên, BAC A BANK khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác với các lời mời làm visa hoặc xuất khẩu lao động giá rẻ trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ tư cách pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Ngân hàng cũng lưu ý người dân không gửi hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung và các giấy tờ cá nhân cho các tài khoản hoặc fanpage không rõ nguồn gốc; không cài đặt các ứng dụng được người lạ hướng dẫn thông qua đường link bên ngoài; đồng thời không cấp quyền trợ năng hoặc quyền điều khiển thiết bị cho bất kỳ ứng dụng nào ngoài các ứng dụng chính thức được tải từ CH Play hoặc App Store.

Nếu phát hiện điện thoại có dấu hiệu bị điều khiển từ xa hoặc nghi ngờ đã cài đặt ứng dụng độc hại, người dùng cần lập tức ngắt kết nối Internet (Wi-Fi, 4G/5G), sử dụng một thiết bị khác để đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng, đồng thời liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng của BAC A BANK hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để khóa khẩn cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.