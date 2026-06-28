Vietcombank cảnh báo: Khách hàng có thể mất sạch tiền trong thẻ nếu làm theo tin nhắn này

Vietcombank vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng mạo danh tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng sắp hết hạn để dụ khách hàng truy cập website giả mạo, cung cấp thông tin thẻ và mã OTP.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS của ngân hàng với nội dung thông báo điểm thưởng sắp hết hạn nhằm dụ khách hàng truy cập vào website giả mạo, từ đó đánh cắp thông tin thẻ và chiếm đoạt tài sản.

Theo Vietcombank, thời gian vừa qua, ngân hàng tiếp nhận nhiều phản ánh về việc các thuê bao lạ hoặc thuê bao mạo danh Brandname Vietcombank gửi tin nhắn SMS giả mạo. Các tin nhắn này lấy lý do điểm thưởng sắp hết hạn để dụ người dùng truy cập vào một đường link và khai báo thông tin.

Cụ thể, các đối tượng phát tán tin nhắn SMS cảnh báo hết hạn điểm thưởng, kèm theo đường dẫn tới một trang web giả mạo Vietcombank như https://diem-vietcom-priority.... ...

Khi truy cập vào đường link này, người dùng sẽ bị dẫn tới trang web giả mạo Vietcombank và được yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV dưới vỏ bọc "xác minh và nhận điểm".

Theo Vietcombank, nhiều khách hàng đã phát sinh tổn thất tài chính do không nhận biết được thủ đoạn của các đối tượng. Sau khi lấy được thông tin thẻ, kẻ gian có thể liên kết thẻ của khách hàng vào thiết bị của chúng thông qua các hình thức như Samsung Pay, Apple Pay hoặc Google Pay. Đây là thủ đoạn có tính chất nghiêm trọng vì chỉ cần khách hàng cung cấp mã OTP một lần, đối tượng có thể chiếm đoạt toàn bộ hạn mức của thẻ.

Vietcombank cho biết ngân hàng cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo thương hiệu này. Đồng thời nhấn mạnh, Vietcombank tuyệt đối không gửi các yêu cầu đổi điểm thưởng sắp hết hạn qua email, website, tin nhắn SMS hoặc các ứng dụng chat như Zalo, Messenger, Viber... có chứa đường link tới khách hàng.

Để bảo vệ tài sản của khách hàng, Vietcombank khuyến cáo tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như thông tin thẻ, mã OTP cho bất kỳ ai. Ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ qua website, điện thoại, email hoặc các ứng dụng chat.

Bên cạnh đó, khách hàng cần đọc kỹ nội dung tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Theo Vietcombank, trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và/hoặc tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ.

Trong trường hợp đã vô tình nhập thông tin thẻ trên website giả mạo, khách hàng cần khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ tổng đài 1900 54 54 13 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank để thực hiện khóa thẻ theo hướng dẫn.

Ngoài ra, Vietcombank khuyến nghị khách hàng chỉ liên hệ và tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng, đồng thời thường xuyên theo dõi chuyên mục Cảnh báo rủi ro trên website chính thức của Vietcombank để cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới, góp phần bảo đảm an toàn trong giao dịch trực tuyến.