23 tuổi tự mua được 2 cây vàng, tính bán mua nhà nhưng dân mạng lập tức can ngăn

Có vàng trong tay nhưng cô gái này vẫn không khỏi băn khoăn vì “đu đỉnh”.

Nếu duy trì thói quen mua vàng đều đặn hàng tháng, chắc hẳn nhiều người sẽ chẳng lạ gì việc bản thân có lúc “đu đỉnh”, có lúc “bắt đáy”. Giá vàng biến động theo ngày, lúc lên lúc xuống nên chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều không phải ai cũng bình thường hóa việc vô tình “đu đỉnh”. Mua đúng lúc giá vàng giảm thì không sao, chứ mua khi giá vàng ở đỉnh thì tâm trạng lại khác ngay.

Cô gái 23 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Ở tuổi 23, cô cho biết mình đã mua được 2 cây vàng, trong đó có 1 cây (10 chỉ) mua ở thời điểm giá vàng 17,6 triệu/chỉ; 10 chỉ còn lại mua ở thời điểm giá vàng 14,5 triệu/chỉ.

Băn khoăn hiện giờ của cô là có nên bán 10 chỉ mua lúc giá cao đi cho “nhẹ đầu” hay không.

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người cho rằng 23 tuổi có 200 triệu tiền tiết kiệm cộng thêm 2 cây vàng là thành tựu cũng đáng khen, dù cô sống cùng bố mẹ nên giảm được sinh hoạt phí hàng tháng thì đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận. Còn về chuyện bán vàng, đa số đều đồng tình: Chưa có việc gì cần tiền thì giữ vàng vẫn hơn.

“Xác định mua vàng để dành thì cứ để dành vậy đi em ạ. Bán đi lấy tiền mặt để không có khi lại tiêu mất, mà sau muốn mua lại 1 cây cũng chưa chắc mua được, nên cứ giữ thôi, giữ vàng người ta tính bằng năm, chẳng có gì phải lo. Với mua lúc 17,6 triệu 1 chỉ thì cũng chưa gọi là đi đỉnh” - Một người động viên.

“23 tuổi lương tháng 13 triệu mà có 2 cây vàng với 200 triệu tiền mặt thì giỏi thật. Tận dụng quá tốt lợi thế không mất tiền thuê nhà luôn, cứ thế mà phát huy còn việc bán vàng thì đừng em ạ, có việc thì không nói chứ ai lại bán chỉ vì đu đỉnh” - Một người vừa khen vừa khuyên.

“Nếu mua để dành, thì em cứ kệ nó. Vàng có tăng có giảm nhưng còn trong tay mình thì vẫn là vàng. Cứ tiếp tục đi làm và dành dụm thêm đã, mục tiêu mua nhà cứ bình tĩnh vì em còn trẻ, lương 13 triệu cũng chưa cao và tài sản cũng chưa nhiều, mua giờ khả năng là phải vay (nếu bố mẹ không hỗ trợ). Cố tăng thu nhập, tiết kiệm, đầu tư thêm tầm 5-6 năm nữa, tầm 29-30 tuổi có 1 khoản hòm hòm rồi tính mua nhà cũng chưa muộn” - Một người khuyên.

“Em mua 10 chỉ lúc giá vàng 17,6 triệu 1 chỉ và 10 chỉ lúc giá vàng 14,3 triệu 1 chỉ thì trung bình giá là 15,95 triệu 1 chỉ. Tính thì tính trung bình giá như vậy mình sẽ thấy tâm lý ổn hơn, và cũng nên mua đều, mua tiếp nếu có khả năng chứ bán không nếu chưa có việc gì lớn” - Một người đồng tình.

3 sai lầm cần tránh tuyệt đối khi mua vàng

1. Mua vàng theo cảm xúc đám đông

Sai lầm phổ biến nhất khi mua vàng nói riêng, đầu tư nói chung là quyết định dựa trên cảm xúc thay vì kế hoạch. Khi giá vàng có biến động, nhiều người dễ rơi vào tâm lý “sợ bỏ lỡ” và vội vàng xuống tiền. Ngược lại, khi thị trường điều chỉnh, lại hoang mang, muốn bán ra cho đỡ lỗ. Vấn đề nằm ở chỗ: Đám đông thường hành động theo ngắn hạn, còn đầu tư hiệu quả cần góc nhìn dài hơn. Nếu không xác định rõ mục tiêu của mình, bạn rất dễ mua ở vùng giá cao và bán ở vùng giá thấp.

Ảnh minh họa

Thế nên cách đơn giản để tránh sai lầm này là đặt ra nguyên tắc trước khi mua: mua vì mục tiêu gì, nắm giữ bao lâu, mức giá nào thì tiếp tục mua thêm hoặc dừng lại. Khi đã có tiêu chí của riêng mình, các quyết định cũng bớt cảm tính, bớt sai số hơn.

2. Dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất

Vàng là kênh tích lũy tốt, nhưng không phải “tấm vé an toàn tuyệt đối” cho mọi hoàn cảnh. Việc dồn hết tiền vào vàng (hoặc bất kỳ kênh nào) khiến bạn mất đi sự linh hoạt tài chính.

Thực tế, mỗi loại tài sản có vai trò khác nhau: vàng thiên về giữ giá trị, tiền mặt giúp linh hoạt chi tiêu, còn các kênh khác có thể mang lại tăng trưởng. Khi dồn hết ngân sách vào 1 kênh duy nhất, bạn có thể gặp khó khi cần tiền gấp, hoặc bỏ lỡ cơ hội ở những kênh khác phù hợp hơn với từng giai đoạn.

Cách tiếp cận hợp lý là đa dạng danh mục: một phần cho tích lũy an toàn như vàng, một phần dự phòng, phần còn lại cân nhắc các kênh khác tùy khẩu vị rủi ro. Không cần phức tạp, chỉ cần nhớ “đừng bỏ hết trứng vào một giỏ” là được.

3. Không tính đến chi phí và tính thanh khoản

Nhiều người mua vàng chỉ nhìn vào giá niêm yết mà quên mất các yếu tố đi kèm như chênh lệch mua - bán, phí gia công (với vàng trang sức), hay độ dễ dàng khi bán lại. Ví dụ, bạn mua vàng ở mức giá A nhưng khi bán, giá thu mua có thể thấp hơn đáng kể, chưa kể có thời điểm thị trường biến động khiến việc bán không thuận lợi như kỳ vọng.

Điều này không có nghĩa là vàng kém hiệu quả, mà là bạn cần hiểu rõ “luật chơi” trước khi tham gia. Một quyết định đầu tư tốt không chỉ nằm ở việc mua đúng, mà còn ở khả năng bán ra hợp lý. Vì vậy, trước khi mua, hãy tự hỏi: nếu cần bán trong 1-3 tháng tới, mình có chịu được mức chênh lệch này không? Nếu câu trả lời là chưa rõ, hãy dành thêm thời gian tìm hiểu. Sự chủ động này giúp bạn tránh những bất ngờ không đáng có và giữ được sự bình tĩnh khi thị trường biến động.