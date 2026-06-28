Mua vàng nhẫn, vàng miếng hay giữ tiền mặt có lợi hơn?

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, các nhà đầu tư đặt câu hỏi, nên mua vàng miếng, vàng nhẫn hay giữ tiền mặt có lợi hơn?

Chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng, vàng miếng phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn lớn, muốn tích trữ dài hạn từ 5-10 năm và cần tính thanh khoản cao.

Trong khi đó, với vàng nhẫn có lợi thế là vốn mỏng, dễ mua bán linh hoạt, giá bám sát giá thế giới hơn vàng miếng.

Đối với tiền mặt, nhà đầu tư chỉ nên giữ một khoản phục vụ nhu cầu chi tiêu ngắn hạn hoặc các tình huống khẩn cấp, không nên để quá nhiều tiền mặt trong nhà cùng một thời điểm.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư phân bổ tỷ trọng vàng ở mức hợp lý trong bối cảnh giá biến động mạnh. (Ảnh minh họa)

Theo ông Phương, việc giữ một khoản tiền trong tài khoản ngân hàng thường là phương án an toàn và thuận tiện hơn.

“Cuộc sống luôn tồn tại những khoản chi khó lường trước như chi phí khám chữa bệnh, sửa chữa xe cộ, hỗ trợ gia đình hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Trong những trường hợp này, tiền mặt phát huy lợi thế lớn nhất là tính thanh khoản.

Ngược lại, nếu toàn bộ tiền đã được chuyển thành vàng, mỗi khi cần sử dụng, bạn sẽ phải thực hiện thêm bước bán lại. Điều này đôi khi gây bất tiện, đặc biệt trong những tình huống cần tiền gấp”, ông Phương nói.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng, việc lựa chọn giữa vàng nhẫn hay vàng miếng nên dựa trên nguồn lực tài chính và định hướng của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nên chọn vàng miếng nếu có nguồn vốn nhàn rỗi lớn và xác định tích lũy trong dài hạn. Tuy nhiên, vàng miếng thường có chênh lệch giá mua - bán lớn hơn và giá cũng cao hơn giá thế giới.

Trong khi đó, vàng nhẫn phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn nhỏ hoặc muốn tích lũy định kỳ hằng tháng. Vàng nhẫn tròn trơn có mức chênh lệch với giá thế giới thấp hơn và thanh khoản tốt.

“Không nên dồn toàn bộ tài sản vào một kênh duy nhất, thay vào đó hãy chia ra để tối ưu rủi ro”, ông Phương lưu ý.

Không nên dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, nhà đầu tư cần bình tĩnh, nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn để có quyết định phù hợp.

Xét trong ngắn hạn, vàng vẫn đang đối mặt với một số yếu tố bất lợi. Mặt bằng lãi suất quốc tế còn ở mức cao, đồng USD tương đối vững giá và nhu cầu trú ẩn có phần giảm bớt khi các điểm nóng địa chính trị được kiểm soát tốt hơn.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc giá vàng vẫn đang neo ở vùng cao lịch sử khiến áp lực chốt lời chưa hoàn toàn kết thúc. Thị trường có thể tiếp tục chứng kiến các nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh đó, theo ông Huy, nhà đầu tư cần theo dõi sát bốn nhóm yếu tố chính gồm: diễn biến lạm phát tại Mỹ; định hướng chính sách của Fed; xu hướng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ; cùng với nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

"Đây sẽ là những biến số có ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường vàng trong thời gian tới. Vì vậy, chiến lược tài chính hợp lý nhất không phải là lựa chọn giữa vàng hay các tài sản khác, mà là xây dựng một danh mục cân bằng, hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ tài sản và mục tiêu gia tăng tài sản trong tương lai”, ông Huy nói.

Về khuyến nghị đối với người dân và nhà đầu tư trong việc mua, nắm giữ hoặc phân bổ tài sản vào vàng ở thời điểm hiện nay, ông Huy khuyến cáo nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa đầu tư ngắn hạn và tích sản dài hạn.

Trong bối cảnh hiện nay, vàng vẫn đang ở vùng giá rất cao nếu xét theo lịch sử. Điều đó đồng nghĩa với việc các hoạt động đầu tư ngắn hạn sẽ phải đối mặt với mức độ rủi ro lớn hơn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vay vốn để đầu tư. Chỉ cần một nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường cũng có thể tạo ra áp lực đáng kể lên hiệu quả đầu tư.

Ngược lại, đối với những người có mục tiêu tích sản và bảo toàn tài sản trong dài hạn, các nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được xem là cơ hội để từng bước tích lũy, phù hợp với năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro của từng cá nhân. Điều quan trọng không phải là cố gắng xác định chính xác đáy của thị trường, mà là xây dựng một kế hoạch phân bổ vốn hợp lý và có tính kỷ luật.

Xa hơn, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới một chu kỳ tăng trưởng mới với những mục tiêu phát triển đầy tham vọng, người dân và nhà đầu tư cũng nên quan tâm nhiều hơn tới các cơ hội tạo ra giá trị gia tăng trong nền kinh tế thực.

Bên cạnh vàng, việc đa dạng hóa tài sản thông qua các kênh như tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, chứng khoán hoặc các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp trong những lĩnh vực được khuyến khích phát triển sẽ giúp nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tạo nền tảng tài chính bền vững hơn trong dài hạn.

“Chiến lược tài chính hợp lý nhất không phải là lựa chọn giữa vàng hay các tài sản khác, mà là xây dựng một danh mục cân bằng, hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ tài sản và mục tiêu gia tăng tài sản trong tương lai", ông Huy nói.