Động thái mới của Starbucks sau làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc

Starbucks Hàn Quốc gần như “đóng băng” trong suốt thời gian vừa qua.

Sau hơn 1 tháng "đóng băng" các hoạt động khuyến mãi vì vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, Starbucks Hàn Quốc đã chính thức khởi động lại chương trình ưu đãi dành cho thành viên. Động thái này được xem là nỗ lực lấy lại niềm tin của khách hàng sau vụ việc "Tank Day" từng khiến Starbucks phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng nhất tại thị trường Hàn Quốc.

1,5 tháng “án binh bất động”: Điều chưa từng có trong lịch sử hoạt động của Starbucks

Trước đó, Starbucks Hàn Quốc trở thành tâm điểm tranh cãi khi triển khai chiến dịch quảng cáo “Tank Day” vào ngày 18/5. Chiến dịch này bị người dân xứ sở kim chi phản đối kịch liệt vì cho rằng thương hiệu không tôn trọng văn hóa - lịch sử Hàn Quốc.Không ít khách hàng tuyên bố sẽ ngừng sử dụng dịch vụ, trong khi các bài đăng chỉ trích liên tục xuất hiện trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Đến ngày 20/5, Starbucks Hàn Quốc đã phát đi thông báo nội bộ, thừa nhận sai lầm trước những tranh cãi phát sinh từ chiến dịch tiếp thị nói trên. Công ty cũng quyết định tạm dừng hàng loạt chương trình khuyến mãi, đồng thời hoãn việc ra mắt các sản phẩm mùa hè vốn đã được lên kế hoạch trước đó.

Starbucks Hàn Quốc bị tẩy chay sau chiến dịch "Tank Day" vào cuối tháng 5 vừa qua

Khoảng thời gian "án binh bất động" kéo dài 1,5 tháng vừa qua là việc hiếm hoi trong lịch sử hoạt động của Starbucks.

Sau khi dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng, cuối tháng 6, Starbucks Hàn Quốc bắt đầu giới thiệu trở lại các sản phẩm mùa hè từng bị trì hoãn. Đến ngày 9/7, doanh nghiệp tiếp tục nối lại các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên Starbucks Rewards, đánh dấu việc chính thức quay trở lại với các hoạt động marketing quen thuộc.

Theo thông báo của Starbucks Hàn Quốc, từ ngày 9/7, toàn bộ thành viên Starbucks Rewards sẽ nhận được một phiếu đổi miễn phí một đồ uống cỡ Tall. Khách hàng có thể lựa chọn Americano nóng hoặc đá, cà phê Latte hoặc Vanilla Latte.

Bên cạnh đó, Starbucks cũng phát hành thêm phiếu giảm giá 30% cho nhiều sản phẩm khác như sandwich, bánh ngọt, bánh mì và kem.

Đối với những khách hàng đăng ký mới chương trình Starbucks Rewards trước ngày 31/7, các phiếu ưu đãi sẽ được gửi vào ngày tiếp theo sau khi hoàn tất đăng ký. Cả phiếu đổi đồ uống miễn phí và phiếu giảm giá thực phẩm đều có thời hạn sử dụng đến hết ngày 14/8.

Hiện tại, một cốc Iced Coffee Americano cỡ Tall tại Starbucks Hàn Quốc có giá 4.700 won (khoảng 89.000 đồng), trong khi Iced Caffè Latte và Iced Vanilla Latte cùng được bán với giá 5.200 won (khoảng 99.000 đồng).

Khuyến mãi có đủ để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng?

Đại diện Starbucks Hàn Quốc cho biết chương trình lần này không phải một chiến dịch mới mà là hoạt động chăm sóc khách hàng đã được doanh nghiệp duy trì trong thời gian dài. Việc triển khai trở lại chỉ đơn giản là nối tiếp chuỗi quyền lợi vốn dành cho các thành viên của hệ thống Starbucks Rewards sau thời gian tạm dừng vì khủng hoảng.

Starbucks Rewards hiện là chương trình khách hàng thân thiết lớn nhất của Starbucks Hàn Quốc. Người dùng có thể đăng ký thông qua website hoặc ứng dụng của hãng để tích điểm và nhận nhiều ưu đãi độc quyền. Tính đến đầu năm nay, chương trình đã thu hút khoảng 15 triệu thành viên.

Ảnh minh họa

Trước khi xảy ra bê bối "Tank Day", Starbucks Hàn Quốc thường xuyên triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành riêng cho nhóm khách hàng này. Trong tháng 4, hãng từng phát hành phiếu upsize miễn phí đối với các đồ uống như Cold Brew, Aerocano và Sweet Milk Coffee. Tháng 3, Starbucks tổ chức chương trình ưu đãi dành cho khách mua các sản phẩm phiên bản hoa anh đào.

Trước đó nữa, vào tháng 1, Starbucks Hàn Quốc phát hành phiếu mua một tặng một đối với Americano, Caffè Latte và Vanilla Latte, đồng thời nhiều lần tung phiếu giảm giá 30% dành cho các loại đồ uống do barista pha chế trong các tháng 1, 2 và 4.

Việc khôi phục toàn bộ các chương trình ưu đãi cho thấy Starbucks Hàn Quốc đang từng bước đưa hoạt động kinh doanh trở lại quỹ đạo bình thường sau cú vấp lớn về truyền thông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc lấy lại hoàn toàn niềm tin của người tiêu dùng sẽ cần nhiều thời gian hơn, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)